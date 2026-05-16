Khởi tố 12 học sinh lao vào quán cà phê tấn công 1 người tử vong

Thứ Bảy, 09:24, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

Nhóm thanh thiếu niên ở Cà Mau tụ tập, mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, sau đó lao vào quán cà phê tấn công đối thủ khiến một người tử vong tại chỗ. Công an đã bắt giữ 15 đối tượng liên quan, trong đó có 12 học sinh.

Liên quan vụ nhóm người mang theo hung khí lao vào quán cà phê tấn công làm một thanh niên 17 tuổi tử vong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố, bắt giam 15 bị can liên quan để điều tra.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa N.N.D (16 tuổi, ở xã Tân Lộc, Cà Mau) và nạn nhân là L.H.M (17 tuổi, ở xã Thới Bình, Cà Mau). Để giải quyết mâu thuẫn, chiều 8/5, khi biết tin M. đang trong quán cà phê ở xã Tân Lộc, D. rủ thêm nhiều bạn kéo đến quán cà phê tìm gặp M.

 

Sau đó, nhóm của B.L.Q.A (17 tuổi, ở phường An Xuyên, Cà Mau) gặp D. và có nhiều lời lẽ mang tính kích động, thách thức để lôi kéo cả nhóm tham gia giải quyết mâu thuẫn với M. bằng bạo lực.

Sau đó, một người trong nhóm Q.A đi mua hung khí, rồi cả nhóm này lên xe máy đến quán cà phê. Đến nơi, cả nhóm D. và Q.A cầm hung khí lao vào tấn công L.H.M khiến nạn nhân tử vong tại quán.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, truy xét những người liên quan. Chỉ sau khoảng 1 giờ đồng hồ, công an đã xác định và lần lượt bắt giữ 15 đối tượng liên quan để phục vụ điều tra.

Theo cơ quan chức năng, trong 15 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có 12 học sinh.

Theo Tân Lộc/Tiền Phong
Phát hiện 2 tài xế dương tính ma túy tại chợ đầu mối Bình Điền

Sau khoảng 3h kiểm tra gần 430 phương tiện ra vào Chợ đầu mối Bình Điền, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện 2 trường hợp tài xế dương tính với chất ma túy và 1 xe ô tô hết niên hạn sử dụng.

Bắt giám đốc doanh nghiệp sản xuất yến sào giả quy mô lớn ở Tây Ninh

VOV.VN - Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố, bắt giam giám đốc doanh nghiệp sản xuất yến sào giả, thu giữ hơn 400.000 sản phẩm cùng nhiều máy móc, nguyên liệu.

Nóng 24h ngày 16/5: Tài xế Lexus bị tố trêu ghẹo rồi hành hung cô gái giữa phố

VOV.VN - Vụ việc nam tài xế xe Lexus bị tố hành hung cô gái trên phố Hoàng Cầu (Hà Nội) đang gây bức xúc dư luận. Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, sau khi buông lời trêu ghẹo nhưng không được đáp lại, người đàn ông cùng nhóm đi cùng đã chửi bới, lao vào hành hung hai cô gái giữa đường.

