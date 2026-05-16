Phát hiện 2 tài xế dương tính ma túy tại chợ đầu mối Bình Điền

Thứ Bảy, 08:48, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

Sau khoảng 3h kiểm tra gần 430 phương tiện ra vào Chợ đầu mối Bình Điền, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện 2 trường hợp tài xế dương tính với chất ma túy và 1 xe ô tô hết niên hạn sử dụng.

Khuya 15/5, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tân Túc (Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh) phối hợp Công an phường Bình Đông tổ chức kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế ra vào chợ. Đây là hoạt động nằm trong cao điểm 45 ngày đêm thực hiện kế hoạch tổng rà soát, phát hiện và đấu tranh làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.

Trạm CSGT Tân Túc và Công an phường Bình Đông kiểm tra nồng độ cồn và ma túy tại chợ đầu mối Bình Điền.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, trong khung giờ từ 20 giờ đến 23 giờ, lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết các phương tiện, chủ yếu là xe tải và container, để kiểm tra. Nhiều tài xế bất ngờ khi bị dừng xe kiểm tra ngay tại khu vực chợ, song đều chấp hành yêu cầu.

Đối với các trường hợp nghi vấn, CSGT tiến hành test nhanh ma túy tại chỗ; nếu phát hiện dương tính, tài xế được đưa đến cơ sở y tế để xét nghiệm chuyên sâu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 tài xế dương tính với chất ma túy.

Trường hợp test nhanh tại chỗ phát hiện nghi vấn sử dụng chất kích thích, tài xế sẽ được đưa đến cơ sở y tế để xét nghiệm chuyên sâu, xác định chính xác kết quả.

Một trường hợp là tài xế L.V.N. (29 tuổi, quê Phú Yên, nay là Đắk Lắk) điều khiển xe tải, khai đã sử dụng ma túy đá trước đó nhằm tạo hưng phấn khi lái xe đường dài. Người này sau đó bị Công an phường Bình Đông lập biên bản, tạm giữ theo quy định; phương tiện cũng bị tạm giữ để xử lý.

Theo lực lượng CSGT, hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy có thể bị xử phạt từ 30 - 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

CSGT Tân Túc kiểm tra nồng độ cồn các tài xế vào chợ đầu mối Bình Điền.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một xe tải do tài xế N.T.A. (45 tuổi, quê Tây Ninh) điều khiển có nhiều dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, phương tiện đã hết niên hạn sử dụng; tài xế không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe cùng nhiều giấy tờ liên quan. Tài xế bị xử phạt hơn 22 triệu đồng với 3 lỗi vi phạm; phương tiện bị tạm giữ để tiếp tục xử lý.

Ông Nguyễn Sơn Tùng, Trưởng phòng an ninh - PCCC Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, cho biết: “Mỗi đêm có khoảng 25.000 lượt người và 6.000 lượt phương tiện ra vào chợ. Công tác kiểm tra do lực lượng Công an chủ trì, Công ty Bình Điền phối hợp triển khai. Thời gian qua, Công ty Bình Điền, Công an phường Bình Đông và Trạm CSGT Tân Túc đã phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm an ninh trật tự”.

Công an lập biên bản tài xế L.V.N. (29 tuổi, quê Phú Yên, nay là Đắk Lắk) điều khiển xe tải có sử dụng ma túy đá trước đó.

Theo ông Tùng, Ban Giám đốc chợ tích cực ủng hộ lực lượng chức năng duy trì hoạt động kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân, nhất là hạn chế nguy cơ từ các tài xế sử dụng chất kích thích. Việc kiểm tra nồng độ cồn và ma túy cần được thực hiện thường xuyên.

Theo Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
