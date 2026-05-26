Khởi tố 13 đối tượng trộm sâm Ngọc Linh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố 13 bị can để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 16/1, tại thôn Đăk Đơn, xã Măng Ri, những người này đã lén lút lấy trộm 250 củ sâm Ngọc Linh và 1.380 gram lá sâm tươi của Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum. Kết quả định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xã Măng Ri xác định, 250 củ sâm Ngọc Linh tươi có tổng khối lượng hơn 5,1kg, trị giá hơn 236,5 triệu đồng; số lá sâm tươi trị giá khoảng 6,9 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt hơn 243 triệu đồng.

Tang vật liên quan vụ án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.