  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cải chính

Khởi tố 13 đối tượng trộm sâm Ngọc Linh

Thứ Ba, 18:45, 26/05/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 13 bị can để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại xã Măng Ri.

13 người cùng trú tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi vừa bị khởi tố để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố 13 bị can để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 16/1, tại thôn Đăk Đơn, xã Măng Ri, những người này đã lén lút lấy trộm 250 củ sâm Ngọc Linh và 1.380 gram lá sâm tươi của Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum. Kết quả định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xã Măng Ri xác định, 250 củ sâm Ngọc Linh tươi có tổng khối lượng hơn 5,1kg, trị giá hơn 236,5 triệu đồng; số lá sâm tươi trị giá khoảng 6,9 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt hơn 243 triệu đồng.

Tang vật liên quan vụ án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: Măng Ri khởi tố vụ án trộm sâm ngọc linh quảng ngãi
Tin liên quan

Quảng Ngãi quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính

VOV.VN - Từ ngày 1/7/2026, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi sẽ bị xem xét điều chuyển công tác nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính.

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã đầu tiên ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Ngày 25/5, UBND xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức công bố thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã và các quyết định về công tác cán bộ. Đây là địa phương đầu tiên của Quảng Ngãi thành lập BQL dự án Đầu tư xây dựng cấp xã, nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư, xây dựng và phát triển quỹ đất trên địa bàn.

Hàng hóa qua cảng biển Quảng Ngãi đạt hơn 24,5 triệu tấn

VOV.VN - Lượng hàng hóa thông qua các cảng biển tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tăng mạnh, nhu cầu xuất nhập khẩu nguyên liệu, sản phẩm công nghiệp, năng lượng và hàng rời phục vụ sản xuất tăng cao.

