Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã đầu tiên ở Quảng Ngãi

Theo Quyết định của UBND xã Tư Nghĩa ban hành ngày 18/5/2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Tư Nghĩa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã Tư Nghĩa. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở đặt tại UBND xã Tư Nghĩa, địa chỉ số 01A Phạm Cao Chẩm, thôn An Bình, xã Tư Nghĩa.

UBND xã Tư Nghĩa cũng công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Cao Mẫu, Phó Trưởng phòng Dự án 4, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Tư Nghĩa và giữ chức Giám đốc Ban Quản lý; Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 25/5/2026.

Ông Nguyễn Đăng Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tư Nghĩa (bên phải) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Phạm Cao Mẫu. (Ảnh: Bảo Hòa).

Ông Nguyễn Đăng Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tư Nghĩa đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Tư Nghĩa sớm ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu quản lý đầu tư xây dựng trong tình hình mới.

Việc thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và bổ nhiệm nhân sự nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý và triển khai các dự án đầu tư xây dựng, khai thác và phát triển quỹ đất trên địa bàn. Qua đó, góp phần hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng giao thông, đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Tư Nghĩa trở thành phường.