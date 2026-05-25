English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã đầu tiên ở Quảng Ngãi

Thứ Hai, 19:40, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/5, UBND xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức công bố thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã và các quyết định về công tác cán bộ. Đây là địa phương đầu tiên của Quảng Ngãi thành lập BQL dự án Đầu tư xây dựng cấp xã, nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư, xây dựng và phát triển quỹ đất trên địa bàn.

Theo Quyết định của UBND xã Tư Nghĩa ban hành ngày 18/5/2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Tư Nghĩa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã Tư Nghĩa. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở đặt tại UBND xã Tư Nghĩa, địa chỉ số 01A Phạm Cao Chẩm, thôn An Bình, xã Tư Nghĩa.

UBND xã Tư Nghĩa cũng công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Cao Mẫu, Phó Trưởng phòng Dự án 4, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Tư Nghĩa và giữ chức Giám đốc Ban Quản lý; Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 25/5/2026.

thanh lap ban quan ly du an dau tu xay dung cap xa dau tien o quang ngai hinh anh 1
Ông Nguyễn Đăng Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tư Nghĩa (bên phải) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Phạm Cao Mẫu. (Ảnh: Bảo Hòa).

Ông Nguyễn Đăng Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tư Nghĩa đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Tư Nghĩa sớm ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu quản lý đầu tư xây dựng trong tình hình mới.

Việc thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và bổ nhiệm nhân sự nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý và triển khai các dự án đầu tư xây dựng, khai thác và phát triển quỹ đất trên địa bàn. Qua đó, góp phần hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng giao thông, đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Tư Nghĩa trở thành phường.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã ở Quảng Ngãi dự án đầu tư xây dựng phát triển quỹ đất hạ tầng giao thông hạ tầng đô thị
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Ngãi khởi động dự án nhà ở xã hội 1.200 căn hộ cho công nhân, người lao động
Quảng Ngãi khởi động dự án nhà ở xã hội 1.200 căn hộ cho công nhân, người lao động

VOV.VN - Sáng 19/5, tại tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước tổ chức lễ khởi động Dự án Nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn xã Thọ Phong với quy mô khoảng 1.200 căn hộ, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng.

Quảng Ngãi khởi động dự án nhà ở xã hội 1.200 căn hộ cho công nhân, người lao động

Quảng Ngãi khởi động dự án nhà ở xã hội 1.200 căn hộ cho công nhân, người lao động

VOV.VN - Sáng 19/5, tại tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước tổ chức lễ khởi động Dự án Nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn xã Thọ Phong với quy mô khoảng 1.200 căn hộ, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng.

Quảng Ngãi điều tra vụ nghi khai thác cát trái phép gần công trình thủy điện
Quảng Ngãi điều tra vụ nghi khai thác cát trái phép gần công trình thủy điện

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử lực lượng điều tra vụ nghi khai thác cát trái phép gần khu vực công trình Thủy điện Trà Khúc 2, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi điều tra vụ nghi khai thác cát trái phép gần công trình thủy điện

Quảng Ngãi điều tra vụ nghi khai thác cát trái phép gần công trình thủy điện

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử lực lượng điều tra vụ nghi khai thác cát trái phép gần khu vực công trình Thủy điện Trà Khúc 2, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi.

Phát hiện thêm loài gà rừng quý hiếm tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray, Quảng Ngãi
Phát hiện thêm loài gà rừng quý hiếm tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray, Quảng Ngãi

VOV.VN - Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh Quảng Ngãi vừa ghi nhận sự xuất hiện của nhiều đàn gà rừng quý hiếm sống trong các khu rừng tự nhiên thông qua hệ thống bẫy ảnh và hoạt động tuần tra của lực lượng bảo vệ rừng.

Phát hiện thêm loài gà rừng quý hiếm tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray, Quảng Ngãi

Phát hiện thêm loài gà rừng quý hiếm tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray, Quảng Ngãi

VOV.VN - Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh Quảng Ngãi vừa ghi nhận sự xuất hiện của nhiều đàn gà rừng quý hiếm sống trong các khu rừng tự nhiên thông qua hệ thống bẫy ảnh và hoạt động tuần tra của lực lượng bảo vệ rừng.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp