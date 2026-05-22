  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hàng hóa qua cảng biển Quảng Ngãi đạt hơn 24,5 triệu tấn

Thứ Sáu, 17:43, 22/05/2026
VOV.VN - Lượng hàng hóa thông qua các cảng biển tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tăng mạnh, nhu cầu xuất nhập khẩu nguyên liệu, sản phẩm công nghiệp, năng lượng và hàng rời phục vụ sản xuất tăng cao.

Từ đầu năm đến nay, tổng lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển Quảng Ngãi đạt hơn 24,5 triệu tấn, bằng 123,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Số lượng tàu thuyền ra vào cảng cũng tăng tương ứng, trong đó có nhiều tàu trọng tải lớn phục vụ nhập nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa cho các dự án công nghiệp trọng điểm như Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Một số bến cảng được đầu tư, mở rộng, nâng cấp kết cấu hạ tầng hàng hải, trong đó bến cảng chuyên dùng Hòa Phát đang nâng cấp để tiếp nhận tàu đến 250.000DWT.

Tàu hàng cập cảng Dung Quất.
Tàu hàng cập cảng Dung Quất.

Các mặt hàng thông qua khu vực cảng biển Quảng Ngãi chủ yếu phục vụ ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh và khu vực miền Trung. Trong đó, dầu thô, sản phẩm lọc hóa dầu, thép, than, quặng, thiết bị cơ khí, hàng siêu trường siêu trọng, hàng rời tổng hợp và dăm gỗ xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn. Nhóm hàng công nghiệp, năng lượng và nguyên liệu phục vụ sản xuất tiếp tục giữ vai trò chủ đạo nhờ lợi thế phát triển công nghiệp nặng và công nghiệp năng lượng tại Khu kinh tế Dung Quất. 

Hàng hóa qua cảng biển Quảng Ngãi liên tục tăng.
Hàng hóa qua cảng biển Quảng Ngãi liên tục tăng.

Ông Nguyễn Văn Huệ, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cho biết: “Tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải, tạo thuận lợi cho hoạt động khai thác cảng biển, thu hút tàu hàng và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển của tỉnh theo hướng bền vững. Trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực hàng hải, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho tàu thuyền. Đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp cảng để nâng cao hiệu quả điều phối tàu thuyền, bảo đảm hoạt động khai thác cảng thông suốt, an toàn và hiệu quả”.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: cảng biển Quảng Ngãi cảng Dung Quất Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận tải biển
Tin liên quan

Quảng Ngãi kiểm tra, lấy nhiều mẫu môi trường làm rõ ô nhiễm kênh chìm Sơn Tịnh

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh ô nhiễm môi trường trên kênh chìm Sơn Tịnh, đoạn từ phường Trương Quang Trọng đến xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi điều tra vụ nghi khai thác cát trái phép gần công trình thủy điện

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử lực lượng điều tra vụ nghi khai thác cát trái phép gần khu vực công trình Thủy điện Trà Khúc 2, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi khởi động dự án nhà ở xã hội 1.200 căn hộ cho công nhân, người lao động

VOV.VN - Sáng 19/5, tại tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước tổ chức lễ khởi động Dự án Nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn xã Thọ Phong với quy mô khoảng 1.200 căn hộ, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng.

Đắk Lắk ra mắt Hiệp hội Logistics và Cảng biển, kết nối cao nguyên ra biển

VOV.VN - Chiều 7/5, Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Logistics và Cảng biển (nhiệm kỳ 2026-2030), đánh dấu bước hình thành tổ chức xã hội – nghề nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực logistics, vận tải và dịch vụ cảng biển của địa phương sau sáp nhập hành chính giữa Phú Yên và Đắk Lắk.

Từ bến tàu không số đến cảng biển hiện đại: Hải Phòng nối dài hành trình trên biển

VOV.VN - Từ Bến K15 và hệ thống cảng biển, nơi vừa là tiền tuyến chiến đấu, vừa là hậu phương chi viện trong kháng chiến chống Mỹ đến các cảng nước sâu, trung tâm logistics hiện đại hôm nay, Hải Phòng đang nối dài hành trình lịch sử đầy tự hào.

