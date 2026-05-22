Hàng hóa qua cảng biển Quảng Ngãi đạt hơn 24,5 triệu tấn

Từ đầu năm đến nay, tổng lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển Quảng Ngãi đạt hơn 24,5 triệu tấn, bằng 123,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Số lượng tàu thuyền ra vào cảng cũng tăng tương ứng, trong đó có nhiều tàu trọng tải lớn phục vụ nhập nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa cho các dự án công nghiệp trọng điểm như Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Một số bến cảng được đầu tư, mở rộng, nâng cấp kết cấu hạ tầng hàng hải, trong đó bến cảng chuyên dùng Hòa Phát đang nâng cấp để tiếp nhận tàu đến 250.000DWT.

Tàu hàng cập cảng Dung Quất.

Các mặt hàng thông qua khu vực cảng biển Quảng Ngãi chủ yếu phục vụ ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh và khu vực miền Trung. Trong đó, dầu thô, sản phẩm lọc hóa dầu, thép, than, quặng, thiết bị cơ khí, hàng siêu trường siêu trọng, hàng rời tổng hợp và dăm gỗ xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn. Nhóm hàng công nghiệp, năng lượng và nguyên liệu phục vụ sản xuất tiếp tục giữ vai trò chủ đạo nhờ lợi thế phát triển công nghiệp nặng và công nghiệp năng lượng tại Khu kinh tế Dung Quất.

Hàng hóa qua cảng biển Quảng Ngãi liên tục tăng.

Ông Nguyễn Văn Huệ, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cho biết: “Tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải, tạo thuận lợi cho hoạt động khai thác cảng biển, thu hút tàu hàng và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển của tỉnh theo hướng bền vững. Trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực hàng hải, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho tàu thuyền. Đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp cảng để nâng cao hiệu quả điều phối tàu thuyền, bảo đảm hoạt động khai thác cảng thông suốt, an toàn và hiệu quả”.