Quảng Ngãi quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Quy định này áp dụng đối với thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và người được giao phụ trách cơ quan, đơn vị. Theo quy định, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hằng năm; kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Quy định cũng nêu rõ trách nhiệm trong các lĩnh vực như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị bảo đảm 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết qua Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp theo quy định; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt từ 95% trở lên.

Các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Theo quy định mới, việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu được chia thành 4 mức: Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong đó, người đứng đầu được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cải cách hành chính khi cơ quan, đơn vị đạt từ 90 điểm trở lên theo Chỉ số cải cách hành chính hằng năm; hoàn thành tốt từ 80 điểm đến dưới 90 điểm; hoàn thành nhiệm vụ từ 70 điểm đến dưới 80 điểm; dưới 70 điểm bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng quy định, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu vi phạm trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có 2 năm liên tiếp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính thì ngoài việc bị xử lý kỷ luật còn bị xem xét điều chuyển, bố trí công tác khác.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ trực tiếp đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính đối với người đứng đầu các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu.

Ông Tạ Công Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Lãnh đạo tỉnh khuyến khích lãnh đạo xã tương tác trực tiếp, chứ không chờ đợi; phải có sự tương tác bất kể ngày đêm. Và lãnh đạo tỉnh cũng phải có trách nhiệm, kể cả các sở, ngành cũng phải có trách nhiệm trả lời. Khi lãnh đạo xã hỏi thì không có chuyện viện lý do ban đêm không trả lời. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có yêu cầu rất cao. Xã hỏi thì trả lời, được hay không được, thời gian bao lâu cũng phải có trách nhiệm trả lời”.