English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố 2 bị can vụ thu 9,5 triệu đồng cho chuyến xe chở bệnh nhân 16km

Thứ Tư, 14:41, 30/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can liên quan vụ thu 9,5 triệu đồng của gia đình bệnh nhân cho quãng đường dài 16km

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đại Trường Lâm (sinh năm 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (sinh năm 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền phê chuẩn.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 14/8/2026, Nguyễn Công Khánh nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Sau đó, Khánh giao Võ Đại Trường Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện, Lâm liên hệ với Lê Trọng Hải Anh (đóng giả nhân viên y tế) tham gia vận chuyển.

khoi to 2 bi can vu thu 9,5 trieu dong cho chuyen xe cho benh nhan 16km hinh anh 1
Đối tượng Võ Đại Trường Lâm (trái) và Lê Trọng Hải Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Thanh Hóa

Sau khi đón bệnh nhân và người nhà, Lâm thông báo với gia đình các khoản chi phí liên quan đến vận chuyển gồm: Tiền xe vận chuyển 1 triệu đồng/lượt, tiền thuê máy thở 1 triệu đồng/ngày, tiền thuê máy hút đờm 300 nghìn đồng/lượt và 3 triệu đồng tiền giữ máy thở, máy hút đờm, khi nào trả lại máy sẽ gửi trả lại tiền cho gia đình bệnh nhân, tổng số tiền là 5,3 triệu đồng. Ngoài ra, Lê Trọng Hải Anh tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với giá 600.000 đồng/chai. 

Tin tưởng các đối tượng, gia đình bệnh nhân đã đồng ý mua 7 lọ thuốc, với số tiền 4,2 triệu đồng (cao hơn khoảng 20 lần so với giá thuốc bán trên thị trường). Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã phải thanh toán cho các đối tượng là 9,5 triệu đồng. 

Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Võ Đại Trường Lâm và Lê Trọng Hải Anh có sự bàn bạc, thống nhất trong việc thu tiền và phân chia số tiền thu được. Vụ việc là cảnh báo đối với những cá nhân lợi dụng công việc, vị trí hoặc sự tin tưởng của người dân để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu, kiểm tra thông tin và chi phí dịch vụ trước khi giao dịch, đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường, vi phạm pháp luật.

bi-cna-1.png

Khởi tố 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Lê Hải/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nóng 24h ngày 30/9: Khởi tố 28 bị can vì sửa số liệu quan trắc môi trường
Nóng 24h ngày 30/9: Khởi tố 28 bị can vì sửa số liệu quan trắc môi trường

VOV.VN - Ngày 29/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) thông tin, lực lượng chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 28 bị can về tội Giả mạo trong công tác, quy định tại điểm b khoản 2, điều 359 bộ luật Hình sự. Trong đó, 24 người bị bắt tạm giam, 4 người được tại ngoại.

Nóng 24h ngày 30/9: Khởi tố 28 bị can vì sửa số liệu quan trắc môi trường

Nóng 24h ngày 30/9: Khởi tố 28 bị can vì sửa số liệu quan trắc môi trường

VOV.VN - Ngày 29/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) thông tin, lực lượng chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 28 bị can về tội Giả mạo trong công tác, quy định tại điểm b khoản 2, điều 359 bộ luật Hình sự. Trong đó, 24 người bị bắt tạm giam, 4 người được tại ngoại.

Khởi tố 28 bị can làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường
Khởi tố 28 bị can làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường

VOV.VN - Bước đầu, cơ quan công an xác định các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ "không đạt" thành "đạt"; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, bán kết quả quan trắc sai sự thật để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Khởi tố 28 bị can làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường

Khởi tố 28 bị can làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường

VOV.VN - Bước đầu, cơ quan công an xác định các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ "không đạt" thành "đạt"; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, bán kết quả quan trắc sai sự thật để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Khởi tố bị can Nguyễn Văn Dũng, tức "Dũng trọc Hà Đông"
Khởi tố bị can Nguyễn Văn Dũng, tức "Dũng trọc Hà Đông"

VOV.VN - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng đấu tranh, xử lý các nhóm đối tượng chuyên đăng tải video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, đánh bạc và thanh toán kiểu "xã hội đen" trên YouTube, Facebook. 

Khởi tố bị can Nguyễn Văn Dũng, tức "Dũng trọc Hà Đông"

Khởi tố bị can Nguyễn Văn Dũng, tức "Dũng trọc Hà Đông"

VOV.VN - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng đấu tranh, xử lý các nhóm đối tượng chuyên đăng tải video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, đánh bạc và thanh toán kiểu "xã hội đen" trên YouTube, Facebook. 

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật