Khởi tố 28 bị can làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường

Ngày 29/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) thông tin, lực lượng chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 28 bị can về tội Giả mạo trong công tác, quy định tại điểm b khoản 2, điều 359 bộ luật Hình sự. Trong đó, 24 người bị bắt tạm giam, 4 người được tại ngoại.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều sai phạm trong sửa đổi số liệu phân tích quan trắc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các bị can này là cán bộ, nhân viên đang công tác tại Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường (thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam); Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động (thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam); Trung tâm Môi trường và sản xuất sạch (thuộc Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương); Trung tâm Kỹ thuật môi trường và an toàn hóa chất (thuộc Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam, Bộ Tài chính)...

Bước đầu, cơ quan công an xác định các bị can đã sửa đổi số liệu phân tích quan trắc từ "không đạt" thành "đạt"; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, bán kết quả quan trắc sai sự thật để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc. Nhà chức trách xác định, sai phạm của các bị can diễn ra trong thời gian dài.