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Khởi tố bị can Nguyễn Văn Dũng, tức "Dũng trọc Hà Đông"

Thứ Hai, 18:42, 28/09/2026
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VOV.VN - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng đấu tranh, xử lý các nhóm đối tượng chuyên đăng tải video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, đánh bạc và thanh toán kiểu "xã hội đen" trên YouTube, Facebook. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan đến Kênh YouTube "Đời TV" về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Trong đó, nổi lên 3 đối tượng cộm cán cầm đầu gồm: Phạm Tiến Mạnh ("Thật Mạnh", SN 1990, Hưng Yên); Nguyễn Văn Dũng ("Dũng trọc Hà Đông", SN 1968, Hà Nội) - đối tượng cộm cán có 2 tiền án; Phạm Huy Tuyền (SN 1987, Hải Phòng). Tổng cộng 17 bị can bị khởi tố.

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Nguyễn Văn Dũng (tức "Dũng trọc Hà Đông") đứng ngoài cùng bên trái

Sản xuất video màu sắc "xã hội đen"

Theo điều tra, thủ đoạn của các bị can là lập kênh câu view kiếm tiền. Trong đó các bị can sản xuất, đăng tải nhiều phim ngắn đậm màu sắc "xã hội đen" (như: “Kẻ phản bội”, “Cuộc chơi sắp đặt”, “Phi vụ cuối cùng”) có hình ảnh sinh hoạt băng nhóm, dùng dao súng thanh toán, cổ xúy bạo lực và tệ nạn xã hội.

Các video đạt hàng triệu lượt xem, gây nhận thức lệch lạc (đặc biệt ở thanh thiếu niên), thúc đẩy hiện tượng "bắt chước" bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Võ Nam/VOV.VN
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