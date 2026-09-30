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Khởi tố 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”

Thứ Tư, 10:01, 30/09/2026
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Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Các bị can gồm: Phạm Văn Hoành (SN 1979; ngụ tại phường Linh Xuân), Đoàn Văn Bốn (SN 1984; ngụ tại tỉnh Ninh Bình), Lưu Văn Thanh (SN 1986; ngụ tại tỉnh Thanh Hóa), Mai Danh Kiệm (SN 1985; ngụ tại tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thị Hà (SN 1990; ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Ba (SN 1984; ngụ tại phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh).

Kết quả điều tra xác định, tháng 6/2022, Phạm Văn Hoành thành lập Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, đặt trụ sở tại phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh. Dưới danh nghĩa kinh doanh mua bán nợ, Hoành ký các hợp đồng giả cách với khách hàng, thực chất là nhận đòi nợ thuê để hưởng phần trăm trên số tiền thu được.

Hoành trực tiếp điều hành, thỏa thuận với chủ nợ và chỉ đạo hoạt động đòi tiền. Đoàn Văn Bốn, Lưu Văn Thanh phụ trách quản lý, phân công nhân viên đi xác minh, thu hồi nợ; Nguyễn Thị Hà tư vấn khách hàng, soạn thảo hợp đồng, quản lý và chuyển giao hồ sơ.

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Các bị can (từ trái sang) bị bắt giữ: Lưu Văn Thanh, Đoàn Văn Bốn, Phạm Văn Hoành, Mai Danh Kiệm, Nguyễn Văn Ba và Nguyễn Thị Hà cùng tang vật.

Các nhân viên khác được phân công trực tiếp đến nhà ở, nơi làm việc của người nợ để gây sức ép. Khi ký hợp đồng, Công ty Công Danh không thanh toán tiền mua khoản nợ cho khách hàng mà thỏa thuận hưởng từ 15% đến 22% số tiền đòi được, đồng thời thu thêm phí thẩm định hồ sơ. Các hợp đồng mua bán nợ được sử dụng làm bình phong để tiếp cận người nợ và đối phó khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Theo chỉ đạo của Hoành, mỗi lần đòi nợ, các nhân viên thường đi thành nhóm từ 2 đến 4 người, mặc đồng phục công ty, đến nhà riêng hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ, lớn tiếng, gây tranh cãi, tạo không khí căng thẳng. Mục đích là uy hiếp tinh thần, làm người nợ lo sợ ảnh hưởng đến công việc, uy tín, buộc phải giao tiền.

Trong vụ việc xảy ra tại một trung tâm ngoại ngữ ở phường Dĩ An, Cơ quan điều tra xác định bà L.T.P.Đ. còn khoản công nợ xây dựng hơn 5,27 tỷ đồng với một công ty xây dựng.

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Các bị can nhận đòi nợ thuê để hưởng phần trăm trên số tiền thu được.

Tháng 1/2024, đại diện doanh nghiệp này thỏa thuận thuê Công ty Công Danh đòi nợ, với tỷ lệ phân chia 22% cho Công ty Công Danh và 78% cho chủ nợ trên số tiền thu được. Hai bên ký hợp đồng mua bán nợ để che giấu việc đòi nợ thuê.

Từ tháng 1 đến tháng 12/2024, Hoành trực tiếp tham gia và chỉ đạo nhân viên nhiều lần đến trung tâm ngoại ngữ của bà Đ. đòi tiền. Nhóm này lớn tiếng gọi tên bà Đ. và người thân, tự ý đi lại trong trung tâm, lục tìm, kiểm tra phiếu thu, chi tại quầy lễ tân; có lời nói đe dọa, gây áp lực, cản trở hoạt động của cơ sở.

Mặc dù lực lượng chức năng đã yêu cầu chấm dứt việc gây mất an ninh, trật tự và hướng dẫn giải quyết tranh chấp tại tòa án, các đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi.

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Một số con dấu tang vật.

Do liên tục bị uy hiếp, gây sức ép, bà Đ. đã nhiều lần giao, chuyển tiền cho Hoành, tổng cộng 98 triệu đồng. Trong số này, Hoành chỉ thông báo với chủ nợ đã thu được 60 triệu đồng; 38 triệu đồng còn lại Hoành giữ lại, sử dụng tiêu xài cá nhân. Đến tháng 12/2024, khi nhận thấy khó tiếp tục thu tiền, Hoành chỉ đạo soạn biên bản thanh lý hợp đồng với công ty xây dựng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an thu giữ một ô tô, 5 điện thoại di động, một bộ xử lý máy tính, con dấu Công ty Công Danh cùng hợp đồng, phụ lục hợp đồng và dữ liệu video liên quan.

Cơ quan điều tra cũng xác định, khi công ty tạm ngưng hoạt động vào tháng 12/2025, Hoành đã chỉ đạo nhân viên tiêu hủy các hồ sơ mua bán nợ và đồng phục công ty.

Theo Phú Lữ/Công an Nhân dân
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