Khởi tố 2 đối tượng dùng súng hơi khí nén săn bắn thú rừng ở Lâm Đồng

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Hai đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Văn Đình (33 tuổi) và Cao Văn Thuận (33 tuổi), cùng thường trú tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Tang vật vụ án. Ảnh: CALĐ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tại các đơn vị chuyển phát, ngày 8/12/2025, Phòng An ninh điều tra phối hợp Công an phường Mũi Né triệu tập Lê Văn Đình lên làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép vũ khí và giao nộp 1 khẩu súng dạng hơi khí nén cùng 456 viên đạn.

Mở rộng xác minh, lực lượng chức năng tiếp tục triệu tập Cao Văn Thuận và thu giữ thêm 1 khẩu súng dạng hơi khí nén cùng 72 viên đạn.