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Tuần tra đêm ở Hà Nội phát hiện thanh niên tàng trữ ma túy đá

Thứ Tư, 17:36, 24/06/2026
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VOV.VN - Ngày 24/6, Công an thành phố (TP) Hà Nội cho biết, Công an xã Yên Bài đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trước đó, khi làm nhiệm vụ tại khu vực đầu ngõ 5, xóm Trại Bê, thôn Việt Hòa, tổ công tác Công an xã Yên Bài đã tiến hành kiểm tra người điều khiển phương tiện là V.V.A. (SN 2008) và người ngồi sau là D.M.T. (SN 2001), cùng trú tại xã Phúc Thọ, TP Hà Nội.

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Công an kiểm tra và phát hiện ma túy tại hiện trường

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp cùng một dụng cụ sử dụng ma túy tự chế. Kết quả giám định xác định số tinh thể thu giữ là ma túy tổng hợp Methamphetamine, có khối lượng 0,566 gam. Trên dụng cụ sử dụng ma túy cũng phát hiện dấu vết của chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, D.M.T. khai nhận số ma túy trên là ma túy tổng hợp dạng đá vừa mua về để sử dụng cho cá nhân.

Ngay sau đó, Công an xã Yên Bài đã lập biên bản, thu giữ tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Yên Bài đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với D.M.T. để điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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