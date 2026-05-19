  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khởi tố 2 đối tượng ở Hà Tĩnh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Thứ Ba, 15:48, 19/05/2026
VOV.VN - Ngày 19/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Sang (SN 1996) và Lê Xuân Long (SN 1995), cùng trú tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Nguyễn Đức Sang sử dụng tài khoản Facebook đăng bài trong các hội nhóm để rao bán một khẩu súng hơi nén. Qua triệu tập, làm việc với đối tượng liên quan, bước đầu lực lượng chức năng xác định có dấu hiệu của tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” nên đã chuyển nguồn tin về tội phạm đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu tháng 3/2026, Nguyễn Đức Sang lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng hơi nén với giá 5 triệu đồng. Sau khi nhận được súng, Sang cất giấu trên gác trần nhà vệ sinh bỏ hoang trước nhà.

Đến đầu tháng 4/2026, Sang mang khẩu súng đến nhà Lê Xuân Long để lắp ráp hoàn chỉnh. Tuy nhiên, theo lời khai ban đầu, do khẩu súng thiếu một số bộ phận nên Sang cho rằng súng không sử dụng được. Sau đó, Sang và Long thống nhất cất giấu khẩu súng tại nhà Long.

Ngày 6/4/2026, Sang tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài rao bán khẩu súng thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Theo kết luận giám định, khẩu súng hơi nén nói trên thuộc danh mục vũ khí quân dụng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Sang và Lê Xuân Long để điều tra theo quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, từ năm 2025 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 6 vụ án liên quan hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện, nhặt được hoặc đang cất giữ các loại súng quân dụng, súng săn, súng tự chế, súng hơi, đạn, pháo, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… cần tự giác giao nộp cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.

 

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: khởi tố vũ khí quân dụng tàng trữ trái phép hà tĩnh.
Khởi tố các đối tượng mua bán trái phép vũ khí quân dụng
VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Qua điều tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều súng, đạn và tang vật liên quan, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố bị can đối với đối tượng “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” ở Ninh Bình
VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh (Phòng An ninh điều tra) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Cường, sinh năm 1987, trú tại xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Khi dao sinh hoạt hóa "vũ khí quân dụng": Cái giá đắt cho những phút nóng giận
VOV.VN - Chỉ từ những xích mích đời thường, nhiều đối tượng đã sử dụng dao – vật dụng quen thuộc trong gia đình – để tấn công người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

