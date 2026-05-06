Khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Thái Nguyên

Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với hai đối tượng Triệu Văn Đế (SN 1988) và Triệu Văn Quang (SN 1992), cùng trú tại xã Chợ Đồn, về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hiện trường.

Trước đó, vào ngày 9/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ công tác Công an xã Chợ Đồn phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên đã mời về trụ sở để làm việc và tiến hành kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai đều dương tính với ma túy, thuộc nhóm Opiate. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau mua ma túy về để sử dụng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.