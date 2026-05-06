Khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Thái Nguyên

Thứ Tư, 10:09, 06/05/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam hai đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sau khi phát hiện dương tính với chất cấm.

Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với hai đối tượng Triệu Văn Đế (SN 1988) và Triệu Văn Quang (SN 1992), cùng trú tại xã Chợ Đồn, về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

khoi to 2 doi tuong to chuc su dung trai phep chat ma tuy tai thai nguyen hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hiện trường.

Trước đó, vào ngày 9/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ công tác Công an xã Chợ Đồn phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên đã mời về trụ sở để làm việc và tiến hành kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai đều dương tính với ma túy, thuộc nhóm Opiate. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau mua ma túy về để sử dụng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: khởi tố tội sử dụng ma túy Thái Nguyên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bắt giữ 2 đối tượng ma túy Công an Thái Nguyên
Tin liên quan

Triệt phá ổ ma túy giữa lòng Hà Nội, bắt 3 đối tượng
Triệt phá ổ ma túy giữa lòng Hà Nội, bắt 3 đối tượng

VOV.VN - Ngày 8/4, Công an Hà Nội cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an phường Đông Ngạc đã triệt phá thành công tụ điểm ma túy, bắt giữ các đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Kiểm tra hành chính, phát hiện "đại lý" bán lẻ ma túy trong khu tập thể Kim Liên
Kiểm tra hành chính, phát hiện "đại lý" bán lẻ ma túy trong khu tập thể Kim Liên

VOV.VN - Công an phường Kim Liên, Hà Nội, vừa bắt giữ nhóm đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong chiến dịch xử lý nghiêm các vi phạm về ma túy.

