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Từ 1/8: Mang điện thoại, laptop, đồng hồ thông minh vào tòa phải xin phép

Chủ Nhật, 10:00, 19/07/2026
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VOV.VN - Từ ngày 1/8/2026, người tham gia, tham dự phiên tòa không được tự ý mang điện thoại, laptop, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và các thiết bị điện tử vào phòng xử án nếu chưa được thẩm phán chủ tọa cho phép. Người vi phạm có thể bị xử phạt hoặc buộc rời khỏi phiên tòa.

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 12/2026/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định về nội quy phiên tòa, phiên họp và việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2026.

Cụ thể, nội quy phiên tòa tại Điều 4 Thông tư số 12/2026/TT-TANDTC quy định không được mang thiết bị truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ, trao đổi thông tin, dữ liệu số.

Nội quy ghi rõ “Không được mang thiết bị truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ, trao đổi thông tin, dữ liệu số; ví dụ: điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh, thiêt bị khác có tính năng ghi âm, ghi hình, thu phát tín hiệu điện tử (sau đây gọi là thiết bị điện tử) vào phiên tòa, phiên họp, trừ trường hợp Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp cho phép".

tu 1 8 mang dien thoai, laptop, dong ho thong minh vao toa phai xin phep hinh anh 1
Những thiết bị mang vào phiên tòa phải được sự cho phép của chủ tọa phiên tòa

Việc sử dụng thiết bị điện tử để tra cứu hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, xét xử trực tuyến hoặc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp đối với người tham gia tố tụng phải theo sự điều hành của thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp.

Việc ghi âm lời nói được thực hiện trong thời gian diễn ra phiên tòa, phiên họp. Việc ghi hình ảnh tại phiên tòa, phiên họp chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định.

Việc ghi âm lời nói trong thời gian diễn ra phiên tòa, phiên họp; ghi hình ảnh của hội đồng xét xử, thẩm phán trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định phải được sự đồng ý của thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp. Trường hợp ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của người tiến hành tố tụng khác, người tham gia phiên tòa, phiên họp thì phải được sự đồng ý của họ và thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định người tham gia, tham dự phiên tòa, phiên họp không được truyền phát trực tiếp, trực tuyến; không được thông tin sai sự thật; không được thông tin làm ảnh hưởng đến sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, vô tư, khách quan trong xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc.

Không được vi phạm quyền con người của bị cáo, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng khác trong vụ án, vụ việc; không được vi phạm quy định về giữ bí mật theo quy định của pháp luật.

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, người vi phạm nội quy phiên tòa có thể bị cấm vào hoặc buộc rời khỏi phiên tòa, phiên họp, bị xử phạt hành chính, tạm giữ hành chính, bị yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

PV/VOV.VN
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