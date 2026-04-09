Sai phạm về quan trắc môi trường: Lỗ hổng quản lý gây hệ lụy to lớn
Thứ Năm, 07:00, 09/04/2026

Sai phạm về quan trắc môi trường: Lỗ hổng quản lý gây hệ lụy to lớn

VOV.VN - 74 đối tượng bị khởi tố về hành vi can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu tại các hệ thống quan trắc môi trường tự động, một lĩnh vực vốn được xem là “lá chắn kỹ thuật” để bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng đang dấy lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm và hậu quả khó lường.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc Trần Thị Minh Hương
Khởi tố Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc Trần Thị Minh Hương

VOV.VN - Liên quan đến vụ án nhiều trạm quan trắc trên cả nước bị chỉnh sửa số liệu, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01 - Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng đã khởi tố Hoàng Văn Thức, Cục trưởng Cục môi trường và Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc.

Vụ án làm sai lệch số liệu quan trắc môi trường: Trách nhiệm thuộc về ai?
Vụ án làm sai lệch số liệu quan trắc môi trường: Trách nhiệm thuộc về ai?

VOV.VN - Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc can thiệp, làm sai lệch số liệu quan trắc là hành vi vi phạm pháp luật và trước hết thuộc trách nhiệm của tổ chức vận hành hệ thống.

Phá án thao túng dữ liệu quan trắc môi trường: Khi “sự thật” bị bóp méo từ con số
Phá án thao túng dữ liệu quan trắc môi trường: Khi “sự thật” bị bóp méo từ con số

VOV.VN - Vụ khởi tố 74 bị can liên quan đến hành vi can thiệp dữ liệu quan trắc môi trường đã phơi bày một lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống giám sát. Khi những con số vốn được coi là “thước đo sự thật” bị bóp méo, không chỉ môi trường bị đe dọa mà niềm tin xã hội và nền tảng quản lý bị lung lay.

Bóc trần thủ đoạn pha loãng nồng độ chất ô nhiễm, chỉnh kết quả quan trắc từ xa
Bóc trần thủ đoạn pha loãng nồng độ chất ô nhiễm, chỉnh kết quả quan trắc từ xa

VOV.VN - C05 bóc gỡ thủ đoạn tinh vi từ pha loãng mẫu, chỉnh sửa thiết bị đến xâm nhập hệ thống từ xa để truy nhập can thiệp hệ thống nhằm che giấu ô nhiễm của các đối tượng.

Khởi tố 74 người liên quan vụ án làm sai lệch dữ liệu quan trắc môi trường
Khởi tố 74 người liên quan vụ án làm sai lệch dữ liệu quan trắc môi trường

VOV.VN - Các bị can được xác định đã can thiệp, chỉnh sửa các chỉ số về môi trường từ vượt ngưỡng thành trong ngưỡng cho phép.

