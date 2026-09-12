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Khởi tố 4 bị can trong vụ cho vay lãi nặng tới 365% mỗi năm

Thứ Bảy, 12:45, 12/09/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cơ quan điều tra, nhóm cho vay áp mức lãi suất từ 109,5-365% mỗi năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Các bị can gồm: Thái Tuấn Anh, sinh năm 1990, trú tại phường Phan Đình Phùng; Nguyễn Thế Đức, sinh năm 1991, trú tại xã Định Hóa; Vương Minh Thìn, sinh năm 2000, trú tại xã Trung Hội và Đào Đức Sinh, sinh năm 1981, trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Trong đó, Thái Tuấn Anh bị khởi tố về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nguyễn Thế Đức và Vương Minh Thìn bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đào Đức Sinh bị khởi tố về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

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Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Vụ án được phát hiện từ nguồn tin do Công ty Cổ phần Dịch vụ Taxi miền Bắc, đơn vị vận hành Taxi Bình An, chuyển đến Công an tỉnh Thái Nguyên. Theo nội dung tố giác, tháng 9/2024, Đào Đức Sinh được giao quản lý, sử dụng một ô tô của công ty nhưng đã mang xe đi cầm cố lấy 70 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân, sau đó rời khỏi địa phương.

Trong quá trình xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên rà soát các đối tượng trên địa bàn và theo dõi hoạt động trên không gian mạng. Cơ quan Công an phát hiện Thái Tuấn Anh cùng Nguyễn Thế Đức và Vương Minh Thìn mở cửa hiệu cầm đồ, đồng thời sử dụng tài khoản mạng xã hội để quảng cáo cho vay tiền với những lời mời như “lãi suất thấp”, nhận cầm cố tài sản nhưng vẫn để chủ tài sản sử dụng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Thái Tuấn Anh là người tổ chức, chỉ đạo hoạt động cho vay dưới hình thức tín chấp hoặc thế chấp tài sản, với lãi suất từ 109,5% đến 365% mỗi năm. Từ tháng 1/2020 đến nay, nhóm này bị xác định đã thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng xác định Thái Tuấn Anh có liên quan việc tiêu thụ chiếc ô tô do Đào Đức Sinh mang đi cầm cố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng bị can và các hành vi liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

CTV Ngọc Ánh-Công Luận/VOV-Đông Bắc
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