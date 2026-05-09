  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại quán ăn

Thứ Bảy, 17:14, 09/05/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” tại quán Mê Chill (phường Cao Lãnh) để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng phạm pháp theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, khoảng 19h30 ngày 3/5/2026, Lê Văn La (sinh năm 1992, ngụ Tổ 1, Ấp 3, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp) cùng với nhóm bạn (chưa rõ nhân thân) đến quán Mê Chill (tại số 357, đường Thiên Hộ Dương, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để uống rượu, bia.  

Hiện trường vụ đánh nhau gây mất an ninh trật tự (Ảnh: Công an)

Tại thời điểm này, Phạm An Tài (sinh năm 1995, ngụ Tổ 53, Khóm 9, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Ngọc Tiến (sinh năm 1985, ngụ Ấp 3, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp); Cao Văn Phòng (sinh năm 1993, ngụ Tổ 3, Ấp 2T, xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp) và 1 đối tượng khác (chưa rõ nhân thân) cũng uống rượu, bia tại đây.

Đến khoảng 20h50 cùng ngày, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, bia, Phạm An Tài dùng tay, ghế đánh và dùng ly thủy tinh ném vào Lê Văn La. Ngay sau đó, Nguyễn Ngọc Tiến, Cao Văn Phòng và 1 đối tượng cùng uống rượu, bia với Phạm An Tài cùng đến dùng tay đánh Lê Văn La thì được mọi người tại quán can ngăn, nhóm người của Phạm Anh Tài đi ra trước cửa quán.

Khi ra đến trước cửa quán Mê Chill thì Phạm An Tài quay trở lại dùng ly thủy tinh trên bàn đánh vào vùng đầu của Lê Văn La gây thương tích thì tiếp tục được can ngăn nên nhóm của Phạm An Tài rời đi. Lê Văn La được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM tiếp tục điều trị.

PV/VOV-ĐBSCL
Tag: khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng gây rối tại quán ăn Đồng Tháp Công an tỉnh Đồng Tháp
Tin liên quan

Triệu tập 9 thanh, thiếu niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng ở Ninh Bình
Triệu tập 9 thanh, thiếu niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng ở Ninh Bình

VOV.VN - Thông tin từ Công an xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa triệu tập, điều tra, làm rõ 9 thanh, thiếu niên có hành vi mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Khởi tố 11 bị can vụ hỗn chiến gây rối trật tự công cộng ở Quảng Trị
Khởi tố 11 bị can vụ hỗn chiến gây rối trật tự công cộng ở Quảng Trị

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố 11 bị can liên quan vụ tụ tập hỗn chiến, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng tại Hưng Yên
Khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng tại Hưng Yên

VOV.VN - Chiều 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về các tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

