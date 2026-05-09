Khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại quán ăn

Theo cơ quan công an, khoảng 19h30 ngày 3/5/2026, Lê Văn La (sinh năm 1992, ngụ Tổ 1, Ấp 3, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp) cùng với nhóm bạn (chưa rõ nhân thân) đến quán Mê Chill (tại số 357, đường Thiên Hộ Dương, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để uống rượu, bia.

Hiện trường vụ đánh nhau gây mất an ninh trật tự (Ảnh: Công an)

Tại thời điểm này, Phạm An Tài (sinh năm 1995, ngụ Tổ 53, Khóm 9, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Ngọc Tiến (sinh năm 1985, ngụ Ấp 3, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp); Cao Văn Phòng (sinh năm 1993, ngụ Tổ 3, Ấp 2T, xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp) và 1 đối tượng khác (chưa rõ nhân thân) cũng uống rượu, bia tại đây.

Đến khoảng 20h50 cùng ngày, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, bia, Phạm An Tài dùng tay, ghế đánh và dùng ly thủy tinh ném vào Lê Văn La. Ngay sau đó, Nguyễn Ngọc Tiến, Cao Văn Phòng và 1 đối tượng cùng uống rượu, bia với Phạm An Tài cùng đến dùng tay đánh Lê Văn La thì được mọi người tại quán can ngăn, nhóm người của Phạm Anh Tài đi ra trước cửa quán.

Khi ra đến trước cửa quán Mê Chill thì Phạm An Tài quay trở lại dùng ly thủy tinh trên bàn đánh vào vùng đầu của Lê Văn La gây thương tích thì tiếp tục được can ngăn nên nhóm của Phạm An Tài rời đi. Lê Văn La được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM tiếp tục điều trị.