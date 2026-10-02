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Khởi tố 4 kẻ bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng

Thứ Sáu, 09:29, 02/10/2026
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VOV.VN - Dụ nạn nhân vào bãi than, nhóm đối tượng trùm đầu, trói tay chân, ép chuyển hơn 1,8 tỷ đồng rồi vứt lại ven đường trước khi bỏ trốn qua nhiều tỉnh.

Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá nhanh một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về các hành vi “Cướp tài sản”, “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Đánh bạc”.

Bốn đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Mai Văn Dũng (SN 1983), Lê Văn Dũng (SN 1982), Hoàng Quyết Tiến (SN 1988) và Nguyễn Văn Tâm (SN 1992), đều trú tại tỉnh Thái Nguyên.

Vào khoảng 23h ngày 24/9, Công an xã Phượng Tiến tiếp nhận tin báo khẩn cấp từ anh L.C.T. (SN 1981, trú tại xã An Khánh) về việc anh vừa bị một nhóm người bắt cóc, cướp tài sản manh động.

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Từ trái qua phải: Lê Văn Dũng, Nguyễn Văn Tâm, Mai Văn Dũng, Hoàng Quyết Tiến. (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Theo trình báo, nạn nhân bị các đối tượng khống chế từ khu vực xã Vô Tranh, sau đó áp giải đến địa bàn xã Phượng Tiến trói vào gốc cây bỏ mặc giữa đêm. Tự tìm cách cởi trói thoát thân, anh T. phát hiện bị cướp mất một xe bán tải, hơn 1,8 tỷ đồng trong tài khoản cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Ngay sau khi nhận thông tin, xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự lập tức phối hợp cùng công an địa phương phong tỏa hiện trường, xuyên đêm lần theo dấu vết nhóm thủ ác.

Chưa đầy 24 giờ sau khi gây án, chiều và tối 25/9, lực lượng chức năng lần lượt tóm gọn Hoàng Quyết Tiến và Nguyễn Văn Tâm khi đang ẩn náu tại địa bàn huyện Phú Lương cũ. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, Mai Văn Dũng và Lê Văn Dũng cũng sa lưới khi đang trên đường chạy xe máy tẩu thoát đến địa phận tỉnh Ninh Bình.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do thấy anh T. gần đây làm ăn phát đạt nên Mai Văn Dũng nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền rồi bàn bạc cùng Lê Văn Dũng lên kế hoạch chi tiết. Nhóm này chuẩn bị sẵn dây rút, băng dính, găng tay, áo chống nắng, túi vải trùm đầu và rủ thêm Tiến, Tâm nhập cuộc.

Chiều 24/9, chúng cho người gọi điện điều anh T. đến khu vực bãi thải mỏ than Bá Sơn (xã Vô Tranh) dưới vỏ bọc hợp đồng san gạt mặt bằng. Vừa tới điểm hẹn, nạn nhân lập tức bị cả nhóm áp sát, quật ngã, trói giật cánh khuỷu, dán băng dính bịt miệng và trùm túi vải kín đầu.

Sau đó, Mai Văn Dũng và Lê Văn Dũng trực tiếp lái chiếc xe Ford Ranger của chính nạn nhân đưa anh T. chạy dọc theo hướng Thái Nguyên - Bắc Kạn. Trên đường đi, các đối tượng liên tục đe dọa, ép nạn nhân chuyển hơn 1,8 tỷ đồng vào tài khoản liên kết với trang web cờ bạc của Lê Văn Dũng.

Chiếm đoạt xong số tiền lớn, nhóm này chở nạn nhân đến đoạn đường vắng thuộc xã Phượng Tiến, trói bỏ lại bên vệ đường, vứt bỏ công cụ gây án rồi chia nhau trốn qua Lạng Sơn, Bắc Ninh, Ninh Bình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã hoàn tất các thủ tục phê chuẩn khởi tố, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

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Giải cứu cháu bé bị bắt cóc khi đang bán dưa ven đường

VOV.VN - Sau gần 3 giờ truy xét, chiều tối 4/7, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng bắt cóc bé gái 6 tuổi khi đang bán dưa ven đường ở Sơn La lúc đang lẩn trốn trên địa bàn Lào Cai, đồng thời giải cứu an toàn cháu bé.

Văn Chương/VTC News
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