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Giải cứu cháu bé bị bắt cóc khi đang bán dưa ven đường

Chủ Nhật, 09:49, 05/07/2026
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VOV.VN - Sau gần 3 giờ truy xét, chiều tối 4/7, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng bắt cóc bé gái 6 tuổi khi đang bán dưa ven đường ở Sơn La lúc đang lẩn trốn trên địa bàn Lào Cai, đồng thời giải cứu an toàn cháu bé.

Trước đó, khoảng 15h30 cùng ngày, Công an tỉnh Lào Cai nhận được đề nghị phối hợp của Công an tỉnh Sơn La về việc truy bắt đối tượng vừa thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em tại khu vực bản Kẻ, xã Ngọc Chiến, bỏ trốn theo hướng sang tỉnh Lào Cai. 

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Đối tượng đi xe máy không biển số gây án tại Sơn La sau đó di chuyển sang Lào Cai. (Ảnh: CACC)

Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương rà soát, truy xét, xác minh các mối quan hệ của đối tượng và gia đình bị hại, dựng lại toàn bộ hành trình gây án và bỏ trốn. 

Chỉ sau gần 3 giờ triển khai truy xét, đến khoảng 18h30 ngày 4/7, lực lượng phối hợp của hai tỉnh đã bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn tại bản Cang Dông, xã Trạm Tấu, kịp thời giải cứu cháu bé, bảo đảm an toàn về tính mạng và sức khỏe.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Hà Văn Tý, sinh năm 1996, trú tại bản Lụ 1, phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai (hiện ở bản Cang Dông, xã Trạm Tấu). 

giai cuu chau be bi bat coc khi dang ban dua ven duong hinh anh 2
Đối tượng Hà Văn Tý tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Theo lời khai ban đầu, khoảng 8h ngày 4/7, Hà Văn Tý điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát từ bản Bủng, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La, khi đi qua khu vực bản Kẻ, xã Ngọc Chiến, đối tượng phát hiện 4 cháu nhỏ đang bán dưa ven đường nên dừng xe mua dưa. Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã bắt cóc cháu Thào Thị A. (sinh năm 2020) rồi nhanh chóng đưa cháu bé bỏ trốn về hướng tỉnh Lào Cai. 

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Sơn La để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

Theo Công an tỉnh Sơn La, vụ việc cháu bé bị đối tượng lạ mặt bắt cóc khi đang ở một mình ven đường tiếp tục là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giám sát con em, nhất là trẻ nhỏ ở khu vực vùng sâu, vùng xa.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
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