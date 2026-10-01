Khởi tố cựu trưởng thôn trong vụ sai phạm Homestay ở Sóc Sơn, Hà Nội

Tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác Công an quý 3 năm 2026 do Bộ Công an tổ chức chiều 1/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: Lực lượng chức năng đã khởi tố 7 bị can liên quan vụ sai phạm Homestay ở Sóc Sơn.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Hòa, cựu Trưởng thôn Minh Tân (nay là thôn Thái Vụ, xã Kim Anh). bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Khu vực hồ Đồng Đò, Sóc Sơn. (Ảnh: Đỗ Hưng)

Trước đó, báo chí đã phản ánh khu vực hồ Đồng Đò, thuộc rừng phòng hộ Sóc Sơn, xuất hiện nhiều Villa, Homestay, Bungalow và khu nghỉ dưỡng có dấu hiệu vi phạm.

Nhiều sai phạm được phát hiện

Đến ngày 4/9, UBND xã Kim Anh huy động khoảng 90 người cùng máy móc đến cưỡng chế 4 trường hợp vi phạm về xây dựng trên địa bàn thôn Thái Vụ.

Các sai phạm được nhà chức trách ghi nhận gồm: Chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; hủy hoại đất khi thay đổi độ dốc bề mặt (cào cỏ bề mặt, cải tạo ao vườn, san gạt sạt lở).