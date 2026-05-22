Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển 3.000 bao thuốc lá nhập lậu
VOV.VN - Công an TP Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Hữu Tảo và Nguyễn Thị Phương cùng trú tại Quảng Trị về tội “Buôn bán hàng cấm”. Cơ quan Công an áp dụng biện pháp tạm giam đối với Đặng Hữu Tảo và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương để phục vụ điều tra
Trước đó, ngày 6/5, tại Km800+700 Quốc lộ 1A, đoạn qua tổ dân phố Đông Lâm, phường Phong Thái, thành phố Huế, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Phong Thái kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát 74A-xxx.xx do Đặng Hữu Tảo, sinh năm 1971, trú tại tỉnh Quảng Trị điều khiển.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm 1.000 bao nhãn hiệu JET SPECIAL và 2.000 bao nhãn hiệu ESSE CHANGE không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận việc mua bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện để thu lợi bất chính. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã thu lợi hàng chục triệu đồng từ hoạt động này.