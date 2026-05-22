Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển 3.000 bao thuốc lá nhập lậu

Thứ Sáu, 20:51, 22/05/2026
VOV.VN - Công an TP Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Hữu Tảo và Nguyễn Thị Phương cùng trú tại Quảng Trị về tội “Buôn bán hàng cấm”. Cơ quan Công an áp dụng biện pháp tạm giam đối với Đặng Hữu Tảo và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương để phục vụ điều tra

Trước đó, ngày 6/5, tại Km800+700 Quốc lộ 1A, đoạn qua tổ dân phố Đông Lâm, phường Phong Thái, thành phố Huế, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Phong Thái kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát 74A-xxx.xx do Đặng Hữu Tảo, sinh năm 1971, trú tại tỉnh Quảng Trị điều khiển.

Hai đối tượng Đặng Hữu Tảo và Nguyễn Thị Phương bị cơ quan chức năng phát hiện khi đang vận chuyển hàng cấm

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm 1.000 bao nhãn hiệu JET SPECIAL và 2.000 bao nhãn hiệu ESSE CHANGE không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan chức năng phát hiện xe ô tô con do Đặng Hữu Tảo điều khiển vận chuyển 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận việc mua bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện để thu lợi bất chính. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã thu lợi hàng chục triệu đồng từ hoạt động này.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: 3000 bao thuốc lá nhập lậu Công an thành phố Huế Buôn bán hàng cấm
Lập chốt chặn “vàng tặc” ở khu vực khe Bùn và khe Li Leng xã A Lưới 1
VOV.VN - Xã A Lưới 1, thành phố Huế đang tăng cường truy quét, lập chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép tại các khu vực rừng núi hiểm trở trên địa bàn.

VOV.VN - Xã A Lưới 1, thành phố Huế đang tăng cường truy quét, lập chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép tại các khu vực rừng núi hiểm trở trên địa bàn.

Bữa ăn sinh viên Đại học Huế canh rau có sâu, đơn vị nấu ăn xin lỗi

VOV.VN - Sau phản ánh của sinh viên về bữa ăn tập thể xuất hiện sâu, nghi có dòi và gián xảy ra tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Huế, Sở Y tế thành phố Huế đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu xử lý vi phạm đối với đơn vị phụ trách bếp ăn. Đơn vị nấu ăn cũng xin lỗi.

VOV.VN - Sau phản ánh của sinh viên về bữa ăn tập thể xuất hiện sâu, nghi có dòi và gián xảy ra tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Huế, Sở Y tế thành phố Huế đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu xử lý vi phạm đối với đơn vị phụ trách bếp ăn. Đơn vị nấu ăn cũng xin lỗi.

Người dân thành phố Huế kiến nghị xử lý ùn tắc, nâng cao chất lượng đô thị

VOV.VN - Hôm nay (20/5), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tổ chức Chương trình “Tháng nghe dân nói” với chủ đề “Môi trường và văn minh đô thị”, thu hút đông đảo người dân, đoàn viên, hội viên tham gia.

VOV.VN - Hôm nay (20/5), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tổ chức Chương trình "Tháng nghe dân nói" với chủ đề "Môi trường và văn minh đô thị", thu hút đông đảo người dân, đoàn viên, hội viên tham gia.

