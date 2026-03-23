Khởi tố 6 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Ninh Bình

Khởi tố 6 bị can gây rối trật tự công cộng tại Ninh Bình

Thứ Hai, 18:50, 23/03/2026
VOV.VN - Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Các đối tượng có hành vi tụ tập điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Các bị can gồm: Nguyễn Đình Huy (SN 2005), Nguyễn Quang Minh (SN 2006), Hoàng Lâm Tùng (SN 2007), Vũ Trung Nguyên (SN 2005), Trương Sỹ Nguyên (SN 2004) và Nguyễn Huy T. (SN 2008), cùng trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này đã tụ tập, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao trên nhiều tuyến đường đông người qua lại, liên tục lạng lách, đánh võng, bấm còi gây náo loạn, vượt đèn tín hiệu giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội.

khoi to 6 doi tuong gay roi trat tu cong cong tai ninh binh hinh anh 1
6 đối tượng tại cơ quan công an

Khi gặp người tham gia giao thông trên đường, các đối tượng còn chặn xe bên lề, dùng tay đánh, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trong quá trình gây rối, Trương Sỹ Nguyên và Nguyễn Đình Huy sử dụng kiếm chặt phá chắn bùn gắn biển kiểm soát của 2 xe máy của người dân; Trương Sỹ Nguyên còn dùng vỏ bao kiếm đánh trúng vùng đầu một người, gây thương tích nhẹ.

Hành vi của nhóm đối tượng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tạo tâm lý lo lắng trong nhân dân. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Ninh Bình đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

 

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: Ninh Bình khởi tố gây rối trật tự công cộng Công an Ninh Bình lạng lách đánh võng bị can
Xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng tại Thái Nguyên

VOV.VN - Cảnh sát cơ động tỉnh Công an tỉnh Thái Nguyên vừa kịp thời can thiệp, giải tán đám đông, làm rõ hành vi hành hung một thiếu niên 12 tuổi.

Đà Nẵng: Truy xét lái xe ô tô gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường

VOV.VN - Hôm nay (17/3), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận thông tin, hình ảnh liên quan vụ ô tô 7 chỗ vượt ẩu, gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường và đang truy tìm lái xe.

Khởi tố nhóm đối tượng dùng dao tự chế gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng có liên quan đến vụ tụ tập đông người, mang hung khí gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Phú Lợi.

