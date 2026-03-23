Khởi tố 6 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Ninh Bình

Các bị can gồm: Nguyễn Đình Huy (SN 2005), Nguyễn Quang Minh (SN 2006), Hoàng Lâm Tùng (SN 2007), Vũ Trung Nguyên (SN 2005), Trương Sỹ Nguyên (SN 2004) và Nguyễn Huy T. (SN 2008), cùng trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này đã tụ tập, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao trên nhiều tuyến đường đông người qua lại, liên tục lạng lách, đánh võng, bấm còi gây náo loạn, vượt đèn tín hiệu giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội.

6 đối tượng tại cơ quan công an

Khi gặp người tham gia giao thông trên đường, các đối tượng còn chặn xe bên lề, dùng tay đánh, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trong quá trình gây rối, Trương Sỹ Nguyên và Nguyễn Đình Huy sử dụng kiếm chặt phá chắn bùn gắn biển kiểm soát của 2 xe máy của người dân; Trương Sỹ Nguyên còn dùng vỏ bao kiếm đánh trúng vùng đầu một người, gây thương tích nhẹ.

Hành vi của nhóm đối tượng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tạo tâm lý lo lắng trong nhân dân. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Ninh Bình đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.