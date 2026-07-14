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Công an Hải Phòng bắt đối tượng truy nã nguy hiểm sau thời gian lẩn trốn

Thứ Ba, 16:11, 14/07/2026
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VOV.VN - Công an Hải Phòng thông tin, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình địa bàn, Công an phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã phát hiện và bắt giữ thành công một đối tượng truy nã nguy hiểm đang lẩn trốn trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13.7, lực lượng Công an phường Ngô Quyền, Công an TP Hải Phòng phát hiện Vũ Phương Nam (SN 2005, đăng ký thường trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng) có biểu hiện nghi vấn. Qua xác minh, Nam là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định số 2274 ngày 1.7.2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang cũ - nay là tỉnh An Giang) về tội Cướp giật tài sản.

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Đối tượng Vũ Phương Nam (đánh dấu X) sau khi bị Công an phường Ngô Quyền bắt giữ

Ngay sau khi xác định đúng đối tượng, Công an phường Ngô Quyền đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức bắt giữ thành công Vũ Phương Nam, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Sau khi bắt giữ, đối tượng được đưa về trụ sở Công an phường để làm việc. Hiện Công an phường Ngô Quyền đang hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

 

Tuấn Linh-Nguyễn Gia/VOV.VN
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