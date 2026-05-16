Khởi tố, bắt giam cán bộ công ty dầu khí Cửu Long tham ô hơn 5 tỷ đồng

Thứ Bảy, 13:41, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhà chức trách xác định, từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2023, Nguyễn Thế Anh đã thực hiện hành vi kê khai khống số lượng tồn mặt hàng nhớt của Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Cửu Long chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1985) cư trú ấp Bình Chánh, xã Bình Đức, tỉnh An Giang để điều tra về tội tham ô tài sản.

khoi to, bat giam can bo cong ty dau khi cuu long tham o hon 5 ty dong hinh anh 1
Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Anh

Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến năm 2024, Nguyễn Thế Anh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Cửu Long, được phân công phụ trách Phòng bán lẻ, nhớt. Từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2023, Nguyễn Thế Anh đã thực hiện hành vi kê khai khống số lượng tồn mặt hàng nhớt của Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Cửu Long chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra -công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ.

PV/VOV-ĐBSCL
