Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông lái xe Jeep đe đoạ tài xế công nghệ tại Đắk Lắk

Người đàn ông lái xe Jeep đe doạ tài xế công nghệ trong clip lan truyền trên mạng xã hội được xác định là Hồ Quang Lộc (52 tuổi) trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Ông Lộc bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5h30 phút ngày 26/4, Lộc điều khiển ô tô loại xe Jeep đi từ đường Nguyễn Thị Định về nhà ở số 449 Phan Bội Châu, phường Thành Nhất. Khi đến khu vực gần nhà, Lộc nhìn thấy ông K (63 tuổi) trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hành nghề chạy xe ôm, đang đậu xe máy trên vỉa hè gần bên hông nhà Lộc.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Quang Lộc (mặc đồ đen) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"

Lúc này, ông Lộc dừng xe, liên tục bấm còi và lớn tiếng hỏi ông K vì sao đậu xe trên vỉa hè nhà ông. Ông K không trả lời mà lên xe máy rời đi thì Lộc điều khiển xe ô tô đuổi theo. Quá trình đuổi theo ông K, ông Lộc đã điều khiển xe ô tô chạy ngược chiều một đoạn dài trên đường 10/3. Khi ông K điều khiển xe máy đến dừng trên vỉa hè trước siêu thị Go (ngã tư đường Nguyễn Thị Định và đường 10/3, phường Thành Nhất) thì ông Lộc đuổi đến và giữa 2 người đã xảy ra cự cãi.

Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Lộc rút chìa khóa xe máy của ông K rồi điều khiển xe ô tô chạy một vòng quanh khu vực ngã tư trước siêu thị Go, sau đó rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ vụ việc được người dân sử dụng điện thoại quay video và đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cơ quan công an xác định hành vi của ông Hồ Quang Lộc đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.

Theo cơ quan công an, vụ việc trên đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT và an toàn xã hội tại địa phương.

Đáng chú ý, ông Hồ Quang Lộc từng bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích trong một vụ án khác, đang được cho tại ngoại để phục vụ điều tra thì tiếp tục có hành vi trên.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Hồ Quang Lộc theo quy định của pháp luật.

