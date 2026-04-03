中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố, bắt giam đối tượng sát hại thành viên lực lượng ANTT ở Đồng Tháp

Thứ Sáu, 18:35, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - công an tỉnh Đồng Tháp ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam 4 tháng đối với Thái Văn Bình, sinh năm 1982, ngụ xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp về hành vi “giết người”.

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, ngày 2/4, tại ấp Tân Phong, xã Tân Long đối tượng Thái Văn Bình gây mất an ninh, trật tự trên tay có cầm con dao với nhiều biểu hiện không bình thường.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, công an xã Tân Long đã triển khai nhanh lực lượng gồm: 1 cảnh sát khu vực và  1 lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là anh Phạm Văn Mịch đến hiện trường để hỗ trợ giải quyết vụ việc. Trong quá trình thuyết phục đối tượng bỏ dao xuống thì đối tượng Thái Văn Bình bất ngờ cầm dao đâm anh Mịch dẫn đến tử vong tại hiện trường.

khoi to, bat giam doi tuong sat hai thanh vien luc luong antt o Dong thap hinh anh 1
Cơ quan công an làm việc với Thái Văn Bình ngay sau gây án

Công an xã Tân Long đã khẩn trương huy động các lực lượng tổ chức vây bắt khi đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường khoảng 5km. Bước đầu làm việc, Thái Văn Bình khai nhận, do bị ám ảnh trước đây có người cầm dùi cui đánh mình nên khi thấy anh Mịch cũng cầm dùi cui nên có sẵn con dao trên tay đã đâm một nhát vào vùng ngực anh Mịch làm nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng giết người theo quy định của pháp luật.

Kinh tế tỉnh Đồng Tháp quý I đạt nhiều con số bứt phá

Kinh tế tỉnh Đồng Tháp quý I đạt nhiều con số bứt phá

VOV.VN - Nhờ sự tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng với sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, kinh tế tỉnh Đồng Tháp trong 3 tháng qua đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: án mạng xã Tân Long lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tin an ninh Đồng Tháp mới nhất đối tượng cầm dao đâm người công an xã Tân Long
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đồng Tháp: Điều tra thi thể trôi vào bờ sông Cửa Tiểu

VOV.VN - Ngày 31/3, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong của một người chưa rõ danh tính, thi thể trôi dạt vào bờ sông Cửa Tiểu.

VOV.VN - Ngày 31/3, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong của một người chưa rõ danh tính, thi thể trôi dạt vào bờ sông Cửa Tiểu.

Một người tử vong, nhiều người ngạt khói tại nhà máy xay, sấy lúa gạo ở Đồng Tháp

VOV.VN - Một người chết, 5 người nhập viện cấp cứu là hậu quả của vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Kinh doanh Lương thực Sang Trang (ấp An Lợi, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) do ông Nguyễn Thanh Sang (sinh năm 1987) làm chủ.

VOV.VN - Một người chết, 5 người nhập viện cấp cứu là hậu quả của vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Kinh doanh Lương thực Sang Trang (ấp An Lợi, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) do ông Nguyễn Thanh Sang (sinh năm 1987) làm chủ.

Đồng Tháp: 21 bị cáo lĩnh án tù vì tội gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Tòa án nhân dân Khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp vừa tuyên án  đối với 21 bị cáo lãnh hình phạt tù từ 1 năm 3 tháng đến 2 năm 9 tháng.

VOV.VN - Tòa án nhân dân Khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp vừa tuyên án  đối với 21 bị cáo lãnh hình phạt tù từ 1 năm 3 tháng đến 2 năm 9 tháng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật