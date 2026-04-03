Khởi tố, bắt giam đối tượng sát hại thành viên lực lượng ANTT ở Đồng Tháp

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, ngày 2/4, tại ấp Tân Phong, xã Tân Long đối tượng Thái Văn Bình gây mất an ninh, trật tự trên tay có cầm con dao với nhiều biểu hiện không bình thường.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, công an xã Tân Long đã triển khai nhanh lực lượng gồm: 1 cảnh sát khu vực và 1 lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là anh Phạm Văn Mịch đến hiện trường để hỗ trợ giải quyết vụ việc. Trong quá trình thuyết phục đối tượng bỏ dao xuống thì đối tượng Thái Văn Bình bất ngờ cầm dao đâm anh Mịch dẫn đến tử vong tại hiện trường.

Cơ quan công an làm việc với Thái Văn Bình ngay sau gây án

Công an xã Tân Long đã khẩn trương huy động các lực lượng tổ chức vây bắt khi đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường khoảng 5km. Bước đầu làm việc, Thái Văn Bình khai nhận, do bị ám ảnh trước đây có người cầm dùi cui đánh mình nên khi thấy anh Mịch cũng cầm dùi cui nên có sẵn con dao trên tay đã đâm một nhát vào vùng ngực anh Mịch làm nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng giết người theo quy định của pháp luật.