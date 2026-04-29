Khởi tố vụ án trốn thuế tại một doanh nghiệp cơ khí ở Ninh Bình

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu (địa chỉ tại phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình) có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về thuế và hóa đơn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bị can Trần Văn Phu (Giám đốc) và Tạ Thị Minh Phương (kế toán) tại Cơ quan Công an

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong các năm 2022–2023, doanh nghiệp này đã sử dụng 6 hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng để kê khai khấu trừ thuế, qua đó trốn số thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước trên 800 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Phu (Giám đốc công ty) và Tạ Thị Minh Phương (kế toán) về tội “Trốn thuế” theo quy định tại khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.