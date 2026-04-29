  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khởi tố vụ án trốn thuế tại một doanh nghiệp cơ khí ở Ninh Bình

Thứ Tư, 19:14, 29/04/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 cá nhân liên quan đến hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu.

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu (địa chỉ tại phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình) có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về thuế và hóa đơn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bị can Trần Văn Phu (Giám đốc) và Tạ Thị Minh Phương (kế toán) tại Cơ quan Công an

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong các năm 2022–2023, doanh nghiệp này đã sử dụng 6 hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng để kê khai khấu trừ thuế, qua đó trốn số thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước trên 800 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Phu (Giám đốc công ty) và Tạ Thị Minh Phương (kế toán) về tội “Trốn thuế” theo quy định tại khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Vĩnh Long khởi tố đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
VOV.VN - Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hoan (sinh năm 1969) ở xã Đông Thạnh, TP.HCM, tiếp tục điều tra về hành vi can tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Thu phí gửi xe 200.000 đồng, bị xử phạt 15 triệu đồng

VOV.VN - Theo tin từ Đội Quản lý thị trường số 2 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa: ngày 29/4/2026 cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi "chặt chém" 200.000 đồng khách du lịch gửi xe ô tô tại Sầm Sơn.

Khởi tố đối tượng trộm cắp 4 xe máy ở Nghệ An

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Sơn (sinh năm 1999, trú tại Bản Cải, xã Châu Hồng) về hành vi trộm cắp tài sản.

