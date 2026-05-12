Khởi tố nữ chủ hộ kinh doanh quần áo trốn thuế

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện từ năm 2022 đến năm 2024, hộ kinh doanh buôn bán quần áo của Lâm Ngọc Quỳnh không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, không nộp hồ sơ đăng ký thuế và không thực hiện kê khai thuế theo quy định. Theo tài liệu điều tra, số tiền trốn thuế được xác định hơn 186 triệu đồng.

Tống đạt quyết định khởi tố đối với Lâm Ngọc Quỳnh

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án "Trốn thuế" xảy ra tại Tổ dân phố Soi, phường Bách Quang; đồng thời khởi tố bị can đối với Lâm Ngọc Quỳnh về tội "Trốn thuế" theo Khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.