  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khởi tố nữ chủ hộ kinh doanh quần áo trốn thuế

Thứ Ba, 17:46, 12/05/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Ngọc Quỳnh (trú tại phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi "Trốn thuế".

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện từ năm 2022 đến năm 2024, hộ kinh doanh buôn bán quần áo của Lâm Ngọc Quỳnh không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, không nộp hồ sơ đăng ký thuế và không thực hiện kê khai thuế theo quy định. Theo tài liệu điều tra, số tiền trốn thuế được xác định hơn 186 triệu đồng.

 Tống đạt quyết định khởi tố đối với Lâm Ngọc Quỳnh

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án "Trốn thuế" xảy ra tại Tổ dân phố Soi, phường Bách Quang; đồng thời khởi tố bị can đối với Lâm Ngọc Quỳnh về tội "Trốn thuế" theo Khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Công Luận - CTV Ngọc Ánh/VOV-Đông Bắc
Tin liên quan

Bắt 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ ở Ninh Bình

VOV.VN - Lực lượng Công an phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp bắt quả tang 3 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn, thu giữ ma túy đá và ma túy tổng hợp.

Sắp xét xử người phụ nữ đánh hàng xóm ở chung cư Hà Nội

VOV.VN - Tòa án nhân dân Khu vực 4 - TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại chung cư CT5-ĐN2 Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) về tội Gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ đánh hàng xóm nhập viện.

Sát hại bạn gái đang mang thai rồi tìm cách xóa dấu vết

VOV.VN - Khanh khai nhận sát hại bạn gái tại phòng trọ rồi bỏ đi, sau đó quay lại mua xăng và dầu hỏa đổ lên thi thể nạn nhân và đồ vật trong phòng nhằm che giấu hành vi.

