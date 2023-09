Khởi tố, bắt tạm giam bị can hành hạ thiếu nữ 16 tuổi ở Cà Mau

Liên quan vụ thiếu nữ 16 tuổi bị hành hạ, ngày 19.9, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Kiểu (43 tuổi, ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Em N.T.B.V, người bị Lê Thị Kiểu hành hạ

"Làm việc với Cơ quan CSĐT, bị can Kiểu thừa nhận đã hành hạ nạn nhân N.T.B.V (16 tuổi, ngụ cùng địa phương) nhiều lần, cũng như việc bắt V. ăn ớt, ăn cá sống, ăn thằn lằn sống, ngậm băng vệ sinh... nhưng không thừa nhận hành vi dùng lưỡi câu móc vào vùng kín của nạn nhân", nguồn tin thông tin thêm.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời đang chờ kết quả giám định thương tật của nạn nhân. "Khi có kết quả giám định thương tật, từ đó xem xét có khởi tố bổ sung hành vi đối với bị can Kiểu hay không. Nhưng trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Kiểu đánh nạn nhân bằng tay, bằng roi trúc... Nếu bị can thực hiện hành vi hành hạ bằng hung khí nguy hiểm, tỷ lệ thương tật 1% đã khởi tố bị can", nguồn tin cho biết.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 8.9, Công an TT.Sông Đốc nhận được trình báo của một người hàng xóm về việc cơ thể của V. có nhiều vết thương. Gạn hỏi thì V. cho biết do bà Kiểu gây ra. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TT.Sông Đốc xác minh và phối hợp Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời mời bà Kiểu và bà ngoại của V. đến làm rõ vụ việc.

Ngày 9.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Kiểu để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Kiểu thừa nhận hành hạ, đánh em V. 5 lần.