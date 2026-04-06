中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tên lửa Iran tiếp tục xuyên thủng Vòm Sắt; Israel dọa truy sát lãnh đạo Iran

Thứ Hai, 05:30, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua, ngày thứ 37 của xung đột, tên lửa đạn của Iran tiếp tục xuyên thủng hệ thống phòng thủ đa tầng hiện đại của Israel, đứng đầu hệ thống Vòm Sắt trứ danh, khiến 4 người mất tích.

Lực lượng không quân Israel tối qua thông báo đã mở cuộc điều tra về việc hệ thống phòng không nước này không thể đánh chặn quả tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào thành phố cảng Haifa ở phía Bắc Israel hồi chiều qua. Hậu quả của đòn tấn công là một tòa nhà chung cư ở Haifa bị đánh sập khiến 4 người mất tích, nhiều khả năng bị chôn vùi dưới đống đổ nát của tòa nhà. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường vụ tấn công hơn 5 tiếng, nhưng chưa tìm thấy các nạn nhân.

Nguồn tin quân sự Israel trước đó khẳng định, hệ thống phòng không đa tầng của nước này đã được kích hoạt và tiến hành đánh chặn tên lửa của Iran. Tuy nhiên, quả đạn vẫn vượt qua và lao trúng tòa chung cư.

Loạt tên lửa trong triển lãm về thành tựu quốc phòng của Iran ở Tehran hồi năm 2023 (Ảnh: Reuters)

Ngoài cuộc tấn công gây thiệt hại tại Haifa, truyền thông Israel cũng xác nhận, tên lửa mang đạn chùm của Iran đã gây thiệt hại tại khu công nghiệp Neot Hovav ở Beersheba, phía Nam Israel. Đây là lần thứ 3 kể từ đầu xung đột, tên lửa Iran nhắm vào khu công nghiệp trọng yếu Neot Hovav của Israel.

Phản ứng với các cuộc tấn công của Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz hôm qua cảnh báo nước này sẽ tiếp tục tìm diệt các lãnh đạo và phá hủy tài sản chiến lược của Iran, nếu Tehran không dừng tập kích Israel. Trong một tuyên bố trên truyền hình, ông Katz nêu rõ, chừng nào Iran còn phóng tên lửa vào Israel, chừng đó Iran còn phải trả giá đắt. Theo đó, Israel sẽ tiếp tục truy tìm và hạ sát các lãnh đạo, đồng thời đánh phá các mục tiêu an ninh và tài sản chiến lược trên khắp Iran.

Israel và Mỹ phát động cuộc chiến vào Iran ngày 28/2 vừa qua, viện lí do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran. Các cuộc tấn công của liên minh Mỹ-Israel khiến hàng loạt tướng lĩnh và lãnh đạo cấp cao Iran thiệt mạng, trong đó có Đại giáo chủ Ali Khamenei và Thư kí Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani. Iran cũng khẳng định, hơn 1.300 dân thường bị giết hại trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ, trong đó có hơn 160 nữ sinh trường tiểu học ở thành phố Minab, phía Nam Iran hôm 28/2.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: tên lửa iran xuyên thủng vòm sắt israel dọa truy sát lãnh đạo iran xung đột trung đông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tình báo Mỹ: Iran vẫn duy trì năng lực tên lửa đáng kể

VOV.VN - Theo các đánh giá tình báo mới nhất của Mỹ, khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn và nước này vẫn sở hữu hàng nghìn UAV cảm tử, bất chấp các đợt không kích liên tục của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự trong suốt 5 tuần qua.

VOV.VN - Theo các đánh giá tình báo mới nhất của Mỹ, khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn và nước này vẫn sở hữu hàng nghìn UAV cảm tử, bất chấp các đợt không kích liên tục của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự trong suốt 5 tuần qua.

Lực lượng Houthi phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel

VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 2/4 tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào các “mục tiêu trọng yếu” tại khu vực Jaffa của Israel.

VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 2/4 tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào các “mục tiêu trọng yếu” tại khu vực Jaffa của Israel.

Ông Trump cảnh báo tên lửa Iran có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump tiếp tục cảnh báo về năng lực tên lửa của Iran, cho rằng chúng có thể sớm vươn tới Mỹ và châu Âu, dù tình báo Mỹ chưa xác nhận mối đe dọa này.

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump tiếp tục cảnh báo về năng lực tên lửa của Iran, cho rằng chúng có thể sớm vươn tới Mỹ và châu Âu, dù tình báo Mỹ chưa xác nhận mối đe dọa này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ