Khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên đánh nữ nhân viên giao hàng

Trước đó, khoảng 13h50 ngày 15/3, Công an phường Gia Định tiếp nhận tố giác của chị H.T.D.T (SN 1982, ngụ TP Hồ Chí Minh) về việc bị một người đàn ông hành hung khi đang giao hàng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời đối tượng liên quan là Trương Nguyên Huy đến làm việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt các thủ tục tố tụng đối với bị can Trương Nguyên Huy.

Theo trình bày của bị hại, trưa cùng ngày, chị T. nhận đơn hàng giao đồ ăn qua ứng dụng. Khi đến địa chỉ giao hàng, người đặt yêu cầu gửi tại quầy lễ tân khách sạn. Tuy nhiên, thời điểm này không có nhân viên lễ tân nên chị T. đề nghị chờ người nhận trực tiếp.

Bị can Trương Nguyên Huy tại cơ quan điều tra.

Ít phút sau, Trương Nguyên Huy đi ra, sau khi lời qua tiếng lại đã bất ngờ dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu chị T., khiến nạn nhân ngã xuống đường, xe máy đổ đè lên chân. Không dừng lại, đối tượng tiếp tục có hành vi xô đẩy khiến nạn nhân ngã lần thứ hai và chỉ dừng lại khi được người dân can ngăn.

Sau vụ việc, chị T. được người dân hỗ trợ, đến bệnh viện thăm khám.

Trương Nguyên Huy có hành vi đánh nữ nhân viên giao hàng 2 lần...

Tại Cơ quan Công an, Trương Nguyên Huy khai nhận hành vi, giữa Huy và chị T. xảy ra tranh cãi do bất đồng về cách thức nhận hàng. Huy đã dùng tay đánh vào vùng đầu nạn nhân nhiều lần, sau đó tiếp tục có hành vi kéo tay khiến nạn nhân ngã xe...

