Khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên đánh nữ nhân viên giao hàng

Thứ Bảy, 09:13, 21/03/2026
Sáng 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Nguyên Huy (SN 1995; ngụ tại phường Gia Định) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng (vào tối 20/3).

Trước đó, khoảng 13h50 ngày 15/3, Công an phường Gia Định tiếp nhận tố giác của chị H.T.D.T (SN 1982, ngụ TP Hồ Chí Minh) về việc bị một người đàn ông hành hung khi đang giao hàng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời đối tượng liên quan là Trương Nguyên Huy đến làm việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt các thủ tục tố tụng đối với bị can Trương Nguyên Huy.

Theo trình bày của bị hại, trưa cùng ngày, chị T. nhận đơn hàng giao đồ ăn qua ứng dụng. Khi đến địa chỉ giao hàng, người đặt yêu cầu gửi tại quầy lễ tân khách sạn. Tuy nhiên, thời điểm này không có nhân viên lễ tân nên chị T. đề nghị chờ người nhận trực tiếp.

Bị can Trương Nguyên Huy tại cơ quan điều tra.

Ít phút sau, Trương Nguyên Huy đi ra, sau khi lời qua tiếng lại đã bất ngờ dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu chị T., khiến nạn nhân ngã xuống đường, xe máy đổ đè lên chân. Không dừng lại, đối tượng tiếp tục có hành vi xô đẩy khiến nạn nhân ngã lần thứ hai và chỉ dừng lại khi được người dân can ngăn.

Sau vụ việc, chị T. được người dân hỗ trợ, đến bệnh viện thăm khám.

Trương Nguyên Huy có hành vi đánh nữ nhân viên giao hàng 2 lần...

Tại Cơ quan Công an, Trương Nguyên Huy khai nhận hành vi, giữa Huy và chị T. xảy ra tranh cãi do bất đồng về cách thức nhận hàng. Huy đã dùng tay đánh vào vùng đầu nạn nhân nhiều lần, sau đó tiếp tục có hành vi kéo tay khiến nạn nhân ngã xe...

Theo Phú Lữ/Công an Nhân dân
Tin liên quan

Hà Nội truy nã kẻ đánh người sau cuộc nhậu
Hà Nội truy nã kẻ đánh người sau cuộc nhậu

VOV.VN - Ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định truy nã đối tượng Vũ Đình Khiêm (SN 1978, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) về tội cố ý gây thương tích sau vụ đánh người xảy ra tại một quán bia trên địa bàn.

Hà Nội truy nã kẻ đánh người sau cuộc nhậu

Hà Nội truy nã kẻ đánh người sau cuộc nhậu

VOV.VN - Ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định truy nã đối tượng Vũ Đình Khiêm (SN 1978, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) về tội cố ý gây thương tích sau vụ đánh người xảy ra tại một quán bia trên địa bàn.

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên vô cớ đuổi đánh, khiến một người tử vong
Khởi tố nhóm thanh thiếu niên vô cớ đuổi đánh, khiến một người tử vong

VOV.VN - Dù không có mâu thuẫn nhưng nhóm thanh thiếu niên vẫn truy đuổi, ép xe, dùng hung khí tấn công khiến xe của N.M.H. mất lái, lao lên lề đường, tông vào trụ biển báo.

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên vô cớ đuổi đánh, khiến một người tử vong

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên vô cớ đuổi đánh, khiến một người tử vong

VOV.VN - Dù không có mâu thuẫn nhưng nhóm thanh thiếu niên vẫn truy đuổi, ép xe, dùng hung khí tấn công khiến xe của N.M.H. mất lái, lao lên lề đường, tông vào trụ biển báo.

Tung tin bị công an đánh nhập viện để gây sức ép, nhằm thoát tội
Tung tin bị công an đánh nhập viện để gây sức ép, nhằm thoát tội

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng tung tin bịa đặt Công an xã Thanh Phong “đánh người phải nhập viện”, nhằm lôi kéo người thân tụ tập gây áp lực, cản trở lực lượng chức năng, gây rối trật tự công cộng và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương.

Tung tin bị công an đánh nhập viện để gây sức ép, nhằm thoát tội

Tung tin bị công an đánh nhập viện để gây sức ép, nhằm thoát tội

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng tung tin bịa đặt Công an xã Thanh Phong “đánh người phải nhập viện”, nhằm lôi kéo người thân tụ tập gây áp lực, cản trở lực lượng chức năng, gây rối trật tự công cộng và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương.

