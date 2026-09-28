English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hai "ông trùm" trong đường dây sữa giả Rance Pharma đồng loạt nhận án 30 năm tù

Thứ Hai, 17:44, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với việc sản xuất 426 lô sữa được xác định là hàng giả, vi phạm quy định về kế toán và đưa hối lộ, hai "ông trùm" trong đường dây Rance Pharma đều phải nhận mức án tổng cộng là 30 năm tù.

Chiều 28/9, TAND TP Hà Nội tiến hành tuyên án sơ thẩm với 29 bị cáo trong vụ án sữa giả xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group và một số đơn vị liên quan.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã ảnh hưởng xấu đến trật tự quản lý, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả đang được dư luận và các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Do đó, cần có mức án tương xứng với hành vi của các bị cáo.

hai ong trum trong duong day sua gia rance pharma dong loat nhan an 30 nam tu hinh anh 1
Bị cáo Vũ Mạnh Cường (áo xanh ngồi giữa) và các bị cáo tại phiên tòa.

Trong vụ án trên, bị cáo Vũ Mạnh Cường (cổ đông chính Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế) là người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất và được hưởng lợi cao nhất nên chịu trách nhiệm chính.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Mạnh Cường mức án 19 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 14 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 8 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Tòa tuyên bị cáo Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) mức án 17 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 8 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt mức án từ 3 năm tù đến 17 năm tù về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ.

Sản xuất 426 lô sữa giả

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2025, các bị cáo Cường, Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) thành lập nhiều công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty khác.

Dựa vào Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty do Vũ Mạnh Cường thành lập, Cường cùng các bị can trong đường dây đã trao đổi, thống nhất thành lập và chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất.

Từ đó, nhóm này sản xuất số lượng sản phẩm lớn phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, trong đó, có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị trên 54 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp số tiền trên 39,5 tỷ đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ thuế, từ năm 2019 đến năm 2024, Cường trao đổi, thống nhất với các cổ đông, đồng thời phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên hai hệ thống sổ sách kế toán.

Võ Nam/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị đề nghị mức án đến 17 năm 6 tháng tù
Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị đề nghị mức án đến 17 năm 6 tháng tù

VOV.VN - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 16 năm - 17 năm 6 tháng tù với cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng trong vụ án khai thác quặng trái phép.

Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị đề nghị mức án đến 17 năm 6 tháng tù

Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị đề nghị mức án đến 17 năm 6 tháng tù

VOV.VN - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 16 năm - 17 năm 6 tháng tù với cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng trong vụ án khai thác quặng trái phép.

Phát hiện trên 1.500 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc tại Hương Tâm Mart
Phát hiện trên 1.500 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc tại Hương Tâm Mart

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án “Buôn bán hàng cấm” xảy ra tại cửa hàng Hương Tâm Mart, sau khi phát hiện 1.525 bao thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Phát hiện trên 1.500 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc tại Hương Tâm Mart

Phát hiện trên 1.500 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc tại Hương Tâm Mart

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án “Buôn bán hàng cấm” xảy ra tại cửa hàng Hương Tâm Mart, sau khi phát hiện 1.525 bao thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Bắt giữ đối tượng truy nã sau hơn một năm lẩn trốn
Bắt giữ đối tượng truy nã sau hơn một năm lẩn trốn

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng thông tin, ngày 27/9/2026, Công an xã Kim Thành bắt giữ thành công Đinh Từ Thiện (SN 1992, trú tại thôn 4, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình), đối tượng bị truy nã về tội Đánh bạc sau hơn một năm lẩn trốn.

Bắt giữ đối tượng truy nã sau hơn một năm lẩn trốn

Bắt giữ đối tượng truy nã sau hơn một năm lẩn trốn

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng thông tin, ngày 27/9/2026, Công an xã Kim Thành bắt giữ thành công Đinh Từ Thiện (SN 1992, trú tại thôn 4, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình), đối tượng bị truy nã về tội Đánh bạc sau hơn một năm lẩn trốn.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật