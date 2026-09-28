Hai "ông trùm" trong đường dây sữa giả Rance Pharma đồng loạt nhận án 30 năm tù

Chiều 28/9, TAND TP Hà Nội tiến hành tuyên án sơ thẩm với 29 bị cáo trong vụ án sữa giả xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group và một số đơn vị liên quan.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã ảnh hưởng xấu đến trật tự quản lý, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả đang được dư luận và các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Do đó, cần có mức án tương xứng với hành vi của các bị cáo.

Bị cáo Vũ Mạnh Cường (áo xanh ngồi giữa) và các bị cáo tại phiên tòa.

Trong vụ án trên, bị cáo Vũ Mạnh Cường (cổ đông chính Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế) là người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất và được hưởng lợi cao nhất nên chịu trách nhiệm chính.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Mạnh Cường mức án 19 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 14 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 8 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Tòa tuyên bị cáo Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) mức án 17 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 8 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt mức án từ 3 năm tù đến 17 năm tù về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ.

Sản xuất 426 lô sữa giả

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2025, các bị cáo Cường, Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) thành lập nhiều công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty khác.

Dựa vào Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty do Vũ Mạnh Cường thành lập, Cường cùng các bị can trong đường dây đã trao đổi, thống nhất thành lập và chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất.

Từ đó, nhóm này sản xuất số lượng sản phẩm lớn phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, trong đó, có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị trên 54 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp số tiền trên 39,5 tỷ đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ thuế, từ năm 2019 đến năm 2024, Cường trao đổi, thống nhất với các cổ đông, đồng thời phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên hai hệ thống sổ sách kế toán.