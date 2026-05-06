  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bé 2 tuổi bị bạo hành đã qua nguy kịch, sức khỏe dần ổn định

Thứ Tư, 12:10, 06/05/2026
VOV.VN - Liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người chồng “hờ” bạo hành nghiêm trọng tại xã Hòa Hiệp, TP.HCM, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, không còn phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực.

Trước đó, bé N.G.K được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng đa chấn thương nặng: dập gan, dập lách, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, thiếu máu mạn và rối loạn đông máu. Bệnh nhi được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức. Hiện sức khỏe đã cải thiện, các chỉ số sinh tồn ổn định hơn và đã được chuyển ra phòng thường để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Hình ảnh vết thương của cháu K. (Ảnh: CACC)

Theo điều tra ban đầu, ngày 2/5, bé bị mẹ ruột là Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, ngụ xã Hòa Hiệp) cùng Danh Chơn (SN 1996, quê An Giang, sống cùng địa phương) - là người tình của Trúc - hành hung, gây nhiều thương tích nghiêm trọng dẫn đến hôn mê.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hiệp cũng họp khẩn, giao công an xã phối hợp các đơn vị liên quan xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tối 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bé K bị hành hung nặng (Ảnh: CACC)

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc, đồng thời phối hợp chăm sóc, hỗ trợ bé trong quá trình hồi phục.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Công an vào cuộc vụ bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành
Công an vào cuộc vụ bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành

VOV.VN - Chiều 5/5, ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ và cha dượng bạo hành, xảy ra trên địa bàn.

Ám ảnh về quá khứ bị chồng cũ bạo hành, 20 năm trôi qua tôi chưa dám tái hôn

VOV.VN - Tôi đã sống 20 năm với người chồng vũ phu, ghen tuông bệnh hoạn và mất đến 5 năm tôi mới hoàn tất được việc ly hôn. Giờ đây, ở ngưỡng tuổi U60, tôi lại sợ hãi bước vào hôn nhân khi tìm được người tâm đầu ý hợp vì vẫn bị quá khứ ám ảnh

Giải cứu phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm ở Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh Công an TP Hà Nội vừa kịp thời can thiệp, giải cứu một người phụ nữ bị chồng hành hung, đe dọa tại phường Bạch Mai trong đêm khuya.

Người gieo hy vọng cho phụ nữ bị bạo hành

VOV.VN - Có những người chọn đi trên một con đường gập ghềnh, không phải để tìm kiếm hào quang mà để lặng lẽ nâng đỡ những phụ nữ yếu thế. Và Đặng Thị Hương, người sáng lập Hope Box - là một người như vậy. Chị từng sống trong sợ hãi, trong những tổn thương không thể gọi tên, nhưng rồi tìm được một nơi để bắt đầu lại.

