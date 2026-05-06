Bé 2 tuổi bị bạo hành đã qua nguy kịch, sức khỏe dần ổn định

Trước đó, bé N.G.K được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng đa chấn thương nặng: dập gan, dập lách, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, thiếu máu mạn và rối loạn đông máu. Bệnh nhi được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức. Hiện sức khỏe đã cải thiện, các chỉ số sinh tồn ổn định hơn và đã được chuyển ra phòng thường để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo điều tra ban đầu, ngày 2/5, bé bị mẹ ruột là Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, ngụ xã Hòa Hiệp) cùng Danh Chơn (SN 1996, quê An Giang, sống cùng địa phương) - là người tình của Trúc - hành hung, gây nhiều thương tích nghiêm trọng dẫn đến hôn mê.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hiệp cũng họp khẩn, giao công an xã phối hợp các đơn vị liên quan xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tối 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc, đồng thời phối hợp chăm sóc, hỗ trợ bé trong quá trình hồi phục.