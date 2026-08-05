Khởi tố chủ kênh YouTube Phương Diễm Huyền

Ngày 5/8, Cơ quan Cánh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Nguyễn Thị Hiền - chủ kênh Youtube "Phương Diễm Huyền" và Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và giải trí Unicorn Việt Nam để điều tra tội "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Qua công tác kiểm tra, rà soát, xử lý các vi phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM đã phát hiện và liên tiếp khởi tố các vụ án, bị can về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan". ​​Đặc biệt, trường hợp của đối tượng Nguyễn Thị Hiền hợp tác với Công ty BH Media quản lý kênh Youtube “Phương Diễm Huyền” có quy mô lớn với hàng trăm nghìn người theo dõi, đăng tải hàng nghìn video clip nhạc Bolero, trữ tình.

Công an TPHCM khởi tố đối với Nguyễn Thị Hiền - chủ sở hữu kênh Youtube "Phương Diễm Huyền".

Cụ thể, trong thời gian dài, Hiền đã sử dụng, đăng tải nhiều tác phẩm âm nhạc của các tác giả (trong đó có nhiều video đạt hàng triệu lượt xem) lên kênh Youtube của mình mà không xin phép, không trả tiền bản quyền theo quy định. Hành vi xâm phạm bản quyền nghiêm trọng này đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các tác giả, đồng thời giúp đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ nền tảng mạng xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với Nguyễn Thị Hiền về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự. Được biết, Nguyễn Thị Hiền là ca sĩ tự do, sở hữu kênh Youtube "Phương Diễm Huyền".

Cũng trong thời gian này, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM còn điều tra vụ án Nguyễn Thành Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và giải trí Unicorn Việt Nam, đơn vị quản lý và vận hành kênh Youtube "liveshowunicorn2988" (hợp tác với Công ty BH Media). Kênh Youtube này có quy mô lớn, đăng tải gần 1.000 video và thu hút hàng trăm triệu lượt xem.

Thống kê từ năm 2021 đến năm 2026, Nguyễn Thành Hiệp đã sử dụng, đăng tải trái phép hàng trăm tác phẩm âm nhạc của nhiều tác giả là thành viên Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam lên kênh Youtube của mình mà không xin phép, không trả tiền bản quyền theo quy định (trong đó có hơn 200 video vi phạm). Hành vi xâm phạm bản quyền nghiêm trọng này đã gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng tiền bản quyền cho các tác giả, đồng thời giúp đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với Nguyễn Thành Hiệp về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Công an TPHCM khởi tố đối với Nguyễn Thành Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và giải trí Unicorn Việt Nam.

​Kết quả xử lý các vụ án tiếp tục khẳng định tinh thần quyết liệt, không có vùng cấm của Công an TPHCM trong việc chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Công an; kiên quyết xử lý đồng bộ, triệt để các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ từ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa truyền thống cho đến các hành vi xâm phạm bản quyền trên không gian mạng, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, tác giả và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo, các giấy phép tổ chức biểu diễn không đồng nghĩa với việc tổ chức, cá nhân được quyền tự do ghi âm, ghi hình, sao chép và đăng tải tác phẩm âm nhạc lên các nền tảng trực tuyến. Quyền biểu diễn, quyền sao chép và quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng là những quyền tài sản độc lập. Việc khai thác từng quyền phải được sự đồng ý của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức được ủy quyền, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

​Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM đề nghị các tổ chức, cá nhân đang có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng cần chủ động chấm dứt ngay hành vi sai phạm, tự giác kê khai, khắc phục hậu quả và làm việc với cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.