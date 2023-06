Khởi tố cựu lãnh đạo đội tuyển cờ tướng Việt Nam về tội Đánh bạc

Hậu Giang: Khởi tố 11 bị can trong đường dây đánh bạc 560 tỷ đồng

VOV.VN - Theo thông tin từ Công an tỉnh Hậu Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet với số tiền 560 tỷ đồng.