Khởi tố đối tượng 63 tuổi ở Ninh Bình dùng kéo đâm người tại quán ăn

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, Tuấn điều khiển xe mô tô, mang theo dao đến một quán ăn tại thôn Văn Côi, xã Vụ Bản. Tại đây, Tuấn xảy ra cãi vã với một người nhưng được can ngăn nên rời đi.

Sau đó, Tuấn quay lại quán, mang theo kéo và tiếp tục mâu thuẫn với ông T.X.C (SN 1977). Trong lúc xô xát, Tuấn dùng kéo đâm một nhát vào vùng hông trái khiến nạn nhân bị thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.