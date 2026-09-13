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Khởi tố đối tượng hiếp dâm cháu họ bị mù

Chủ Nhật, 15:03, 13/09/2026
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Sau khi sử dụng bia rượu, La Văn Sa biết cháu gái họ ở nhà một mình nên đã đến nhà và thực hiện hành vi hiếp dâm. Đáng nói, cháu gái bị mù bẩm sinh. La Văn Sa đã bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố.

Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với La Văn Sa (SN 1983, trú tại xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi hiếp dâm.

Theo kết quả điều tra, chiều 27/7, sau khi sử dụng rượu, bia, La Văn Sa nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu họ của mình (SN 2009, trú tại xã Phúc Lộc).

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Hiện trường vụ việc hiếp dâm cháu họ. Ảnh: Cơ quan CSĐT

Biết cháu ở nhà một mình, Sa đi bộ đến nhà rồi thực hiện hành vi giao cấu. Đáng nói, cháu gái bị mù bẩm sinh. Sau khi xảy ra sự việc, cháu gái đã kể lại với người thân. Gia đình nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Cơ quan công an đã vào cuộc và xác định đối tượng Sa là nghi vấn. Làm việc với cơ quan điều tra, Sa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ.

Theo Thanh Hiếu/Tiền Phong
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