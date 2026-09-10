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Bắt đối tượng gây ra liên tiếp các vụ cướp giật, hiếp dâm

Thứ Năm, 21:34, 10/09/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp Công an các xã Thạnh Bình, Tiên Phước và Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng nhanh chóng truy xét, xác định và bắt giữ đối tượng liên tiếp các vụ cướp giật, hiếp dâm trong chiều 5/9/2026.

Chỉ trong khoảng 2 giờ, chiều 5/9/2026, trên địa bàn các xã Thạnh Bình, Tiên Phước và Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng, liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc có dấu hiệu của tội phạm cướp tài sản, hiếp dâm và cố ý làm hư hỏng tài sản, nghi do cùng một đối tượng thực hiện.

Qua truy xét, lực lượng Công an xác định đối tượng là Nguyễn Hoàng Ân, sinh năm 1999, trú thôn Đại An, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Ân có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Tàng trữ trái phép chất ma túy, ra tù tháng 8/2025. Đối tượng thường xuyên hoạt động lưu động, có thói quen mang theo hung khí và sử dụng mạng xã hội để liên lạc, không sử dụng điện thoại nên việc xác định nơi lẩn trốn gặp nhiều khó khăn.

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Đối tượng Nguyễn Hoàng Ân

Khoảng 20 giờ 50 phút ngày 6/9, các tổ trinh sát xác định nơi lẩn trốn của Ân. Khi đối tượng di chuyển trên đường Võ Chí Công, xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng, lực lượng Công an đã tổ chức bắt giữ, thu giữ phương tiện cùng các tang vật liên quan.

Theo lời khai ban đầu, chiều 5/9, Ân điều khiển xe mô tô Sirius, biển kiểm soát 92M1-24688, mang theo một cây dao dài khoảng 40cm. Lúc 16 giờ 17 phút, tại đường tránh Nam Quảng Nam (đoạn thuộc thôn Bình An, xã Tiên Phước), Ân dùng xe mô tô chặn trước đầu xe ô tô do anh N.T.H, sinh năm 1996, trú thôn Trà Giang, xã Trà My, thành phố Đà Nẵng điều khiển. Ân cầm dao đe dọa, yêu cầu mở cửa xe. Khi anh H. điều khiển xe vượt qua, Ân dùng dao chém vào xe, gây trầy xước phần nhựa cửa bên ghế phụ.

Khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, trên Quốc lộ 40B hướng về xã Tiên Thọ cũ, Ân phát hiện xe ô tô khách 16 chỗ do ông N.T.T điều khiển đang dừng ven đường. Ân dừng xe, mang dao leo lên cửa trước bên phụ, đe dọa tài xế và hành khách, yêu cầu đưa tiền. Do hoảng sợ, các hành khách nhiều lần đưa cho Ân tổng cộng 1,5 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Ân dùng dao chém 2 nhát vào vùng đầu tài xế T. gây thương tích; tiếp tục phá hỏng camera hành trình, gương chiếu hậu và đập vào kính chắn gió phía trước rồi bỏ đi.

Khoảng 16 giờ 30 phút, tại khu vực ngã ba đường tránh Nam Quảng Nam, Ân phát hiện chị L.T.H, sinh năm 1992, điều khiển xe Vision chở chị N.T.K.L, sinh năm 1983. Ân áp sát, dùng tay giật chiếc điện thoại Oppo màu xanh chị L. để trong túi quần rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Đến khoảng 17 giờ 24 phút, tại đường tỉnh 615, đoạn qua Trung đoàn 885 (thuộc thôn Tú Bình, xã Chiên Đàn), Ân tiếp tục chặn xe chị N.T.H, sinh năm 2002. Đối tượng cầm dao khống chế, buộc chị H. chở đi vào khu vực đường bê tông, sau đó đến đoạn đường đất vắng người. Tại đây, Ân dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với chị H. Sau đó, đối tượng yêu cầu chị H. đưa tiền; vì hoảng sợ, chị H. đưa cho Ân 500.000 đồng. Sau khi gây án, Ân tìm cách xóa dấu vết, thay đổi biển số xe và di chuyển qua nhiều địa bàn nhằm đánh lạc hướng lực lượng truy bắt.

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Đối tượng Nguyễn Hoàng Ân cùng phương tiện gây án

Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác định nơi lẩn trốn và tổ chức bắt giữ đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô, 1 điện thoại là tài sản chiếm đoạt của chị L.; 1 cây rựa và 2 con dao. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Hoàng Ân để tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Cần Thơ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng buôn bán gần 3.600 sản phẩm thuốc lá điện tử

VOV.VN - Chiều nay 10/9/2026, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Mạnh (24 tuổi, ở xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

CTV Đức Lâm/VOV- Miền Trung
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