Trước đó, vào ngày 19/10/2026, Công an xã Na Rì chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm số 5, tỉnh Thái Nguyên cùng các thành phần có liên quan thực hiện công tác tuần tra việc chấp hành pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng tại khu vực Đồi Mỏ thuộc thôn Lam Sơn, xã Na Rì đã phát hiện 1 khu rừng tự nhiên bị chặt, phá với diện tích khoảng 3.000m2.

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Quá trình xác minh, xác định Bàn Văn Hiến là người thực hiện hành vi chặt, phá khu rừng tự nhiên trên cùng với Đặng Văn Minh, cùng trú tại xã Na Rì.

Trước đó, ngày 8/4/2026, Bàn Văn Hiến bị Hạt Kiểm lâm số 5, tỉnh Thái Nguyên xử phạt vi phạm hành chính về hành vi phá rừng trái pháp luật, với mức phạt tiền 5 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.