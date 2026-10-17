Gieo ý thức bảo vệ rừng từ mái trường

Tại Trường Tiểu học Tô Hiệu, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, không khí sôi nổi lan tỏa qua những video trực quan, trò chơi và hoạt động trải nghiệm về bảo vệ rừng, nguồn nước, môi trường. Những kiến thức được truyền tải sinh động, giúp các em học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và biết cách vận dụng vào cuộc sống hằng ngày. Với các em, chương trình mang đến buổi học ngoại khóa bổ ích và trao những phần quà ý nghĩa, tiếp thêm động lực trên hành trình đến trường.

Chương trình đồng hành cùng học sinh đến trường được tổ chức tại trường Tiểu học Tô Hiệu.

Em Quàng Minh Đức, học sinh Trường Tiểu học Tô Hiệu, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, bày tỏ: “Con cảm thấy rất vui. Qua chương trình con đã biết thêm cách bảo vệ rừng và làm những việc có ích để bảo vệ rừng, đó chính là chúng ta không xả rác bừa bãi, không chặt phá rừng cây”.

Năm học này, Trường Tiểu học Tô Hiệu có hơn 860 học sinh, trong đó hơn 580 em là học sinh dân tộc thiểu số. Bên cạnh nhiệm vụ dạy học, nhà trường chú trọng giáo dục kỹ năng sống, ý thức bảo vệ môi trường, giúp học sinh hình thành những thói quen tốt từ sớm. Những hoạt động trải nghiệm gắn với thực tiễn như thế này có ý nghĩa thiết thực đối với cả thầy và trò.

Thầy giáo Vũ Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hiệu cho biết: “Chương trình đồng hành cùng em đến trường có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các em học sinh, hình thành cho các con thói quen, ý thức ngay từ môi trường của cấp tiểu học, để các con có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước. Thông qua chương trình này, nhà trường rất hi vọng trong thời gian tới và những năm tiếp theo, nhà trường được đồng hành, phối hợp cùng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Sơn La”.

Các em học sinh tìm hiểu kiến thức về bảo vệ rừng, môi trường, nguồn nước qua video trực quan, trò chơi và hoạt động trải nghiệm.

Từ những bài học tại trường, thông điệp bảo vệ rừng được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi: tiết kiệm nước, chăm sóc cây xanh, không xả rác bừa bãi và vận động người thân cùng giữ gìn môi trường sống. Những hành động nhỏ, nếu được duy trì thường xuyên, sẽ góp phần hình thành ý thức trách nhiệm với thiên nhiên trong mỗi học sinh.

Chương trình không chỉ là một buổi học ngoại khóa mà còn là dịp giúp các em tiếp nhận thêm kiến thức bổ ích về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng.

Dịp này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La trao 200 suất quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Mỗi suất quà không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn là lời động viên để các em thêm vui, thêm động lực vươn lên trong học tập. Ông Lê Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La cho biết: “Sau hoạt động ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai trên địa bàn các xã, đặc biệt là các xã khó khăn của tỉnh Sơn La. Mục tiêu của chương trình là tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng và môi trường; cùng với đó là mong muốn nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và giáo viên, hình thành thói quen tốt cho học sinh về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường".

Ban tổ chức trao 200 suất quà, đồng hành cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt.

Các bài học về bảo vệ thiên nhiên, chương trình đã kết nối sự sẻ chia với trách nhiệm cộng đồng. Khi ý thức gìn giữ rừng được gieo từ tuổi học trò, mỗi em học sinh sẽ có thêm kiến thức, hành động thiết thực và trở thành một tuyên truyền viên nhỏ tuổi, cùng gia đình, cộng đồng gìn giữ màu xanh cho hôm nay và mai sau.