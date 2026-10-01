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Khởi tố đối tượng lừa góp vốn mua hàng chiếm đoạt hơn 15,4 tỷ đồng

Thứ Năm, 19:09, 01/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1990; trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 7/2025, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1990; trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng đưa ra thông tin gian dối về việc có các lô hàng sỉ, hàng thanh lý, hàng gia dụng, điện máy, quần áo... cần góp vốn để mua bán, sang tay nhằm hưởng lợi nhuận cao.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trần Thị Mỹ Hạnh.

Để tạo lòng tin, Hạnh sử dụng hình ảnh, video hàng hóa lấy từ các hội nhóm trên mạng xã hội, tự đưa ra giá trị lô hàng, mức lợi nhuận và thời gian hoàn vốn. Sau khi nhận tiền của người góp vốn, Hạnh dùng một phần tiền để trả gốc, lợi nhuận cho những người góp vốn trước, qua đó tạo lòng tin và tiếp tục huy động số tiền lớn hơn.

Tuy nhiên, thực tế Hạnh không thực hiện việc kinh doanh các lô hàng như đã thông tin mà sử dụng tiền của những người góp vốn để trả nợ, đóng biêu hụi, chi tiêu cá nhân và trả cho những người góp vốn trước. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định Hạnh đã chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền hơn 15,4 tỷ đồng.

CTV Nguyên Hưng/VOV-Miền Trung
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