Khởi tố giám đốc, kế toán doanh nghiệp gạch ở Phú Thọ trốn thuế hơn 4,4 tỷ đồng

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong giai đoạn từ ngày 20/6/2020 đến ngày 29/8/2022, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Lý Hữu Khải, Giám đốc Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình (trụ sở tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ), doanh nghiệp này đã thực hiện hành vi gian lận thuế bằng cách chỉ xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đối với những khách hàng có yêu cầu.

Cơ quan điều tra thi hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Trần Trung Được - Giám đốc Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình

Phần lớn doanh thu bán mặt hàng gạch thực tế của doanh nghiệp bị bỏ ngoài sổ sách kế toán và không kê khai thuế theo quy định.

Kết quả điều tra, giám định thuế xác định, trong khoảng thời gian trên, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình đã xuất bán hơn 72,5 triệu viên gạch, thu về số tiền thực tế hơn 53,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chỉ kê khai doanh thu hơn 9 tỷ đồng trên các tờ khai nộp cho cơ quan thuế.

Cơ quan chức năng xác định tổng doanh thu mà doanh nghiệp cố tình bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế GTGT là hơn 44,67 tỷ đồng. Hành vi này dẫn đến việc trốn đóng số tiền thuế GTGT phải nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 4,467 tỷ đồng.

Ngày 13/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định hành vi của Lý Hữu Khải và Trần Trung Được đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trốn thuế”, quy định tại Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự, với tình tiết định khung là số tiền trốn thuế từ 1 tỷ đồng trở lên.

Cơ quan điều tra thi hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Lý Hữu Khải - Giám đốc Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình

Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với Lý Hữu Khải - Giám đốc và Trần Trung Được - Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình về tội “Trốn thuế”. Các quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Những hành vi lập hệ thống sổ sách kế toán kép, không ghi chép đầy đủ doanh thu, không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa nhằm trục lợi, chiếm đoạt tiền thuế sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.