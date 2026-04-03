Khởi tố Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc Trần Thị Minh Hương

Chiều 3/4, Bộ Công an tổ chức Họp báo Thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an quý I/2026. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì Họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01 - Bộ Công an) thông tin về vụ án khởi tố các đối tượng vi phạm liên quan đến nhiều trạm quan trắc trên cả nước bị chỉnh sửa số liệu. Theo đó, kết quả điều tra đến nay, có tổng cộng 111/225 trạm quan trắc có dấu hiệu bị can thiệp, chỉnh sửa.

Đại diện C01 trả lời câu hỏi tại buổi họp báo. (Ảnh: Trọng Phú)

Lực lượng chức năng đã khởi tố Hoàng Văn Thức, Cục trưởng Cục môi trường và Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc về các nhóm tội Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã khởi tố nhiều bị can về 4 tội: Xâm nhập trái phép mạng máy tính, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, đưa hối lộ, nhận hối lộ

"Đối với hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm quan trắc môi trường Miền Bắc, cơ quan điều tra xác định Trần Thị Minh Hương đã chỉ đạo lập khống chứng từ, các hồ sơ rải ngân với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, Trung tâm quan trắc miền Bắc được hưởng hơn 2,3 tỷ. Các đối tượng thực hiện hành vi trên nhằm mục đích rút tiền từ ngân sách và đưa về quỹ chung để chia nhau hưởng lợi". - Đại diện C01 cho biết.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tập trung củng cố tài liệu, chứng minh hành vi, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cáo buộc, hàng loạt các nhà máy như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 hay các công ty nhôm, thép, các công ty môi trường là những đơn vị lớn phát ra khí thải, nước thải.

Nhưng các chỉ số về môi trường khi được truyền về cơ quan quản lý là Sở Nông nghiệp và Môi trường thì đều bị can thiệp, chỉnh sửa từ vượt ngưỡng thành trong ngưỡng cho phép.

Cơ quan điều tra cho biết, thiết bị quan trắc được lắp đặt trong các công ty phát ra nước thải và nguồn thải để giám sát. Thiết bị được dán niêm phong, có camera giám sát riêng nhưng thực tế hàng trăm trạm quan trắc môi trường đã bị điều chỉnh kết quả, thậm chí can thiệp từ xa.