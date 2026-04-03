中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc Trần Thị Minh Hương

Thứ Sáu, 18:39, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan đến vụ án nhiều trạm quan trắc trên cả nước bị chỉnh sửa số liệu, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01 - Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng đã khởi tố Hoàng Văn Thức, Cục trưởng Cục môi trường và Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc.

Chiều 3/4, Bộ Công an tổ chức Họp báo Thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an quý I/2026. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì Họp báo. 

Tại buổi họp báo, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01 - Bộ Công an) thông tin về vụ án khởi tố các đối tượng vi phạm liên quan đến nhiều trạm quan trắc trên cả nước bị chỉnh sửa số liệu. Theo đó, kết quả điều tra đến nay, có tổng cộng 111/225 trạm quan trắc có dấu hiệu bị can thiệp, chỉnh sửa.

khoi to giam doc trung tam quan trac moi truong mien bac tran thi minh huong hinh anh 1
Đại diện C01 trả lời câu hỏi tại buổi họp báo. (Ảnh: Trọng Phú)

Lực lượng chức năng đã khởi tố Hoàng Văn Thức, Cục trưởng Cục môi trường và Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc về các nhóm tội Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã khởi tố nhiều bị can về 4 tội: Xâm nhập trái phép mạng máy tính, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, đưa hối lộ, nhận hối lộ

"Đối với hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm quan trắc môi trường Miền Bắc, cơ quan điều tra xác định Trần Thị Minh Hương đã chỉ đạo lập khống chứng từ, các hồ sơ rải ngân với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, Trung tâm quan trắc miền Bắc được hưởng hơn 2,3 tỷ. Các đối tượng thực hiện hành vi trên nhằm mục đích rút tiền từ ngân sách và đưa về quỹ chung để chia nhau hưởng lợi". - Đại diện C01 cho biết. 

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tập trung củng cố tài liệu, chứng minh hành vi, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Theo cáo buộc, hàng loạt các nhà máy như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 hay các công ty nhôm, thép, các công ty môi trường là những đơn vị lớn phát ra khí thải, nước thải.

Nhưng các chỉ số về môi trường khi được truyền về cơ quan quản lý là Sở Nông nghiệp và Môi trường thì đều bị can thiệp, chỉnh sửa từ vượt ngưỡng thành trong ngưỡng cho phép. 

Cơ quan điều tra cho biết, thiết bị quan trắc được lắp đặt trong các công ty phát ra nước thải và nguồn thải để giám sát. Thiết bị được dán niêm phong, có camera giám sát riêng nhưng thực tế hàng trăm trạm quan trắc môi trường đã bị điều chỉnh kết quả, thậm chí can thiệp từ xa.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: quan trắc Bộ Công an môi trường vi phạm pháp luật can thiệp dữ liệu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Khởi tố tài xế vụ xe chở đất lật đè 2 phụ nữ tử vong ở Phú Thọ

VOV.VN - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với tài xế vụ lật xe đầu kéo trên Quốc lộ 12B, đè trúng ô tô và xe máy, khiến 2 phụ nữ tử vong.

VOV.VN - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với tài xế vụ lật xe đầu kéo trên Quốc lộ 12B, đè trúng ô tô và xe máy, khiến 2 phụ nữ tử vong.

Tức tiếng nẹt pô, nhóm đối tượng mang hung khí ra chém người đi đường

VOV.VN - Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm đối tượng mang hung khí chặn đánh, chém người đi đường trong đêm, để điều tra về 2 hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

VOV.VN - Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm đối tượng mang hung khí chặn đánh, chém người đi đường trong đêm, để điều tra về 2 hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Lộ diện tên trộm từ chiếc xe máy "không chìa khóa" lưu thông trên đường

VOV.VN - Một nam thanh niên vừa trộm xe máy tại Đồng Nai đã bị lực lượng Công an TP.HCM phát hiện khi đang lưu thông trên đường. Kiểm tra cho thấy phương tiện bị phá khóa, đối tượng dương tính với ma túy.

VOV.VN - Một nam thanh niên vừa trộm xe máy tại Đồng Nai đã bị lực lượng Công an TP.HCM phát hiện khi đang lưu thông trên đường. Kiểm tra cho thấy phương tiện bị phá khóa, đối tượng dương tính với ma túy.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật