Lộ diện tên trộm từ chiếc xe máy "không chìa khóa" lưu thông trên đường

Thứ Sáu, 17:15, 03/04/2026
VOV.VN - Một nam thanh niên vừa trộm xe máy tại Đồng Nai đã bị lực lượng Công an TP.HCM phát hiện khi đang lưu thông trên đường. Kiểm tra cho thấy phương tiện bị phá khóa, đối tượng dương tính với ma túy.

Vào khoảng 8h ngày 3/4, tại đoạn đường Hùng Vương (thuộc tổ 17, khu phố Kiến An, phường Long Nguyên, TP.HCM - trước là TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Công an phường Long Nguyên cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe môtô hiệu Honda Wave mang BKS 93E1-329.05 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Đối tượng Trần Gia Cường bị bắt giữ cùng tang vật

Qua kiểm tra tại chỗ, người điều khiển xe được xác định là Trần Gia Cường. Đáng chú ý, ổ khóa của phương tiện không có chìa, phía sau có dấu hiệu bị can thiệp với nhiều dây điện bị đứt. Đấu tranh khai thác nhanh, Trần Gia Cường thừa nhận vừa trộm chiếc xe máy  tại khu vực phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Tiến hành kiểm tra thêm hành lý, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô của Cường có 2 tẩu thủy tinh thường dùng để sử dụng ma túy. Kết quả xét nghiệm nhanh tại Công an phường Long Nguyên cho thấy, đối tượng dương tính với ma túy.

Chiếc xe máy Cường trộm cắp không có chìa khóa, dây điện xe bị đứt

Tổ tuần tra đã lập biên bản ghi nhận sự việc, bàn giao đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiên Lý - CTV Ngọc Yến/VOV-TP.HCM
Trộm "hộp đen" xe container rồi bán lấy tiền tiêu xài

VOV.VN - Ngày 30/3, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi trộm cắp thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) xe container.

VOV.VN - Ngày 30/3, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi trộm cắp thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) xe container.

Mất trộm 16 triệu đồng vì để xe máy cắm sẵn chìa khóa

VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Công an phường Vinh Lộc vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho bị hại.

VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Công an phường Vinh Lộc vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho bị hại.

Nhóm 9 đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh bị bắt giữ

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an xã Tân Kỳ đã bắt giữ nhóm 9 đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 20, do Thái Đình Thắng cầm đầu, đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp, tiêu thụ và chứa chấp xe mô tô trộm cắp trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Bắc Ninh.

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an xã Tân Kỳ đã bắt giữ nhóm 9 đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 20, do Thái Đình Thắng cầm đầu, đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp, tiêu thụ và chứa chấp xe mô tô trộm cắp trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Bắc Ninh.

