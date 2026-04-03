Lộ diện tên trộm từ chiếc xe máy "không chìa khóa" lưu thông trên đường

Vào khoảng 8h ngày 3/4, tại đoạn đường Hùng Vương (thuộc tổ 17, khu phố Kiến An, phường Long Nguyên, TP.HCM - trước là TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Công an phường Long Nguyên cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe môtô hiệu Honda Wave mang BKS 93E1-329.05 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Đối tượng Trần Gia Cường bị bắt giữ cùng tang vật

Qua kiểm tra tại chỗ, người điều khiển xe được xác định là Trần Gia Cường. Đáng chú ý, ổ khóa của phương tiện không có chìa, phía sau có dấu hiệu bị can thiệp với nhiều dây điện bị đứt. Đấu tranh khai thác nhanh, Trần Gia Cường thừa nhận vừa trộm chiếc xe máy tại khu vực phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Tiến hành kiểm tra thêm hành lý, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô của Cường có 2 tẩu thủy tinh thường dùng để sử dụng ma túy. Kết quả xét nghiệm nhanh tại Công an phường Long Nguyên cho thấy, đối tượng dương tính với ma túy.

Chiếc xe máy Cường trộm cắp không có chìa khóa, dây điện xe bị đứt

Tổ tuần tra đã lập biên bản ghi nhận sự việc, bàn giao đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.