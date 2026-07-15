Khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 bị can

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều nay (15/7), Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can (trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp liên quan) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Toàn cảnh họp báo do Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Tuyên Quang tổ chức, cung cấp thông tin báo chí liên quan đến vụ việc, ngày 9/7/2026. (Ảnh: Phùng Phú)

Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 26 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Chiều nay (15/7), báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cho biết, những ngày qua trên mạng xã hội rất quan tâm đến vi phạm pháp luật trong vụ gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng hoạt động tích cực, huy động tối đa lực lượng, khẩn trương điều tra một cách toàn diện, quyết liệt, triệt để.

Tính đến ngày hôm nay (15/7), đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật. Tỉnh Tuyên Quang cũng xác định xử lý giải quyết vụ án một cách triệt để, nghiêm túc, có tính răn đe, cảnh tỉnh không cho tương tự xảy ra ở các nơi khác.

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức cho biết, phía lực lượng Công an đã có báo cáo cụ thể về vụ việc. Hiện tại, vụ án đang được tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công an tỉnh Tuyên Quang. Cơ quan điều tra đang tiến hành các bước điều tra đối với bị can theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình giải quyết vụ án phải đảm bảo tuyệt đối sự công tâm, khách quan, toàn diện và xử lý rất khẩn trương. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý nghiêm minh, đúng các quy định của pháp luật.

Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng về vụ gian lận thi cử tại địa phương VOV.VN - Báo cáo Thủ tướng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cho biết tính đến hôm nay đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật trong vụ gian lận thi cử tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.



