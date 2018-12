Khởi tố người đàn ông túm cổ áo cán bộ ngay tại tòa án

Ngày 29/12, Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can với Ngô Trí Ca (48 tuổi, trú phường Trường Thi, TP. Vinh) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, vào sáng 19/10, ông Ca cùng một số người thân đến tham dự phiên tòa hành chính sơ thẩm tại trụ sở tòa án tỉnh Nghệ An trong vai trò người khởi kiện.

Do phiên tòa vắng mặt một số người tham gia tố tụng nên phải hoãn. HĐXX hướng dẫn 2 bên đương sự đến gặp Thư ký hành chính của tòa để nhận giấy triệu tập mở lại phiên toàn vào lần sau.

Khi đến trước cửa phòng làm việc của thư ký toà án, ông Ca cùng một số người chửi bới, gây náo loạn khu vực tòa.

Theo cáo buộc, khi hai cán bộ tòa án đến giải thích, khuyên nhủ thì ông Ca túm vào cổ áo 1 cán bộ nam. Ông Ca sau đó còn tát làm vỡ kính của một nữ cán bộ tòa.

