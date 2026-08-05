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Khởi tố người đàn ông xịt nước cao áp vào thợ tháo dỡ ở Hà Nội

Thứ Tư, 11:24, 05/08/2026
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VOV.VN - Liên quan vụ dùng vòi xịt cao áp xịt vào thợ hàng xóm gây xôn xao dư luận, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, TP Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Hữu Bằng 2, xã Tây Phương, TP Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, TP Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Hữu Bằng 2, xã Tây Phương, TP Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

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Nguyễn Duy Mạnh liên tục xịt nước vào thợ hàng xóm. (Ảnh cắt từ clip)

Nguyễn Duy Mạnh bị áp dụng hình thức ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ việc khởi nguồn từ việc tranh chấp khoảng không giữa gia đình Mạnh và hàng xóm tại thôn Hữu Bằng 2, xã Tây Phương. Cụ thể, gia đình Mạnh xây nhà ba tầng nhưng phần ban công, ô văng cửa sổ lấn sang khoảng không của thửa đất liền kề, thuộc quyền sử dụng hợp pháp của hàng xóm.

Sau nhiều lần thương thảo giữa hai gia đình bất thành, sự việc được đưa ra tòa. TAND Cấp cao tại Hà Nội sau đó buộc gia đình Mạnh tháo dỡ toàn bộ phần ban công, ô văng này. Ngày 3/6, hàng xóm thuê thợ tháo dỡ phần công trình lấn sang nhà mình, Nguyễn Duy Mạnh đã sử dụng máy bơm nước áp lực cao xịt liên tục khoảng 4 phút vào đầu, mặt và cổ của người thợ đang thi công. 

Sự việc được người dân quay video và đăng lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. 

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Tháo dỡ hạng mục vi phạm ngôi nhà của người đàn ông xịt nước vào thợ nhà hàng xóm ở Tây Phương

VOV.VN - Sáng 9/6, cơ quan thi hành án và lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ các hạng mục xây dựng vi phạm tại ngôi nhà ở xã Tây Phương, Hà Nội. Đây là ngôi nhà của người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip dùng vòi nước xịt vào thợ xây nhà hàng xóm gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Trọng Phú/VOV.VN
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