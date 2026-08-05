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Khởi tố 4 đối tượng về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Thứ Tư, 10:27, 05/08/2026
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VOV.VN - Ngày 5/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Kỳ Hoa, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 10h45 phút ngày 26/7/2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Kỳ Hoa phát hiện, bắt quả tang tại nhà bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1962, ở thôn Văn Miếu, xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) hai đối tượng Nguyễn Văn Nhớ (trú thôn Văn Miếu, xã Kỳ Hoa) và Nguyễn Tiến Vũ (trú thôn Văn Thanh, xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

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4 đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ. (Ảnh:Công an Hà Tĩnh).

Khi bị phát hiện, Nhớ và Vũ bỏ chạy nhưng đã bị Tổ công tác Công an xã Kỳ Hoa khống chế, bắt giữ. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai đều dương tính với chất ma túy dạng đá Amphetamine (AMP). Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong tang vật thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tiếp tục điều tra, Công an xã Kỳ Hoa xác định Nguyễn Quang Vinh (SN 1995) và Trần Mạnh Cường (SN 2003), cùng trú thôn Văn Sơn, xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh, là những người có liên quan trong vụ án. Quá trình điều tra xác định, ngày 25/7/2026, Nguyễn Tiến Vũ liên hệ với Vinh qua điện thoại để hỏi mua ma túy sử dụng. Vinh đồng ý và đến khoảng 23h05 cùng ngày đã nhờ Cường mang ma túy đến khu vực cầu Ông Nỉ, thuộc thôn Văn Sơn, xã Kỳ Văn để giao cho Vũ.

Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an xã Kỳ Hoa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhớ, Nguyễn Tiến Vũ về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quang Vinh, Trần Mạnh Cường về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Toàn bộ các quyết định khởi tố và lệnh tạm giam nêu trên đã được Viện KSND khu vực 2 phê chuẩn.

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Hưng Yên bắt vụ vận chuyển 30 nghìn viên ma túy tổng hợp

VOV.VN - Đoàn đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và Tội phạm miền Bắc, thuộc Cục Phòng chống ma túy và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng) phối hợp các lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Bá Thăng/VOV.VN
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