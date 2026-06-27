Khởi tố người phụ nữ cùng 2 đồng phạm ném chất bẩn vào cửa hàng quần áo ở Nghệ An

Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố 3 đối tượng để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng" liên quan vụ ném chất bẩn vào một cửa hàng quần áo trên đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh.

Đối tượng Võ Thị Hằng tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An).

Theo thông tin từ cơ quan công an, tối 1/6, hai người lạ mặt đã ném chất bẩn vào một cửa hàng quần áo trên đường Lê Hồng Phong (khối 23, phường Thành Vinh), gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và dư luận tại địa phương.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Thành Vinh cùng các đơn vị nghiệp vụ và Trung tâm Thông tin chỉ huy nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc, truy bắt những người liên quan.

Đến ngày 19/6, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm Võ Thị Hằng (SN 1973, trú phường Vinh Lộc), Lê Văn Đại (SN 1984, trú xã Tân Kỳ) và Phạm Văn Ánh (SN 1998, trú phường Vinh Lộc).

Theo cơ quan điều tra, do có mâu thuẫn từ trước, tối 1/6, Võ Thị Hằng cùng Lê Văn Đại và Phạm Văn Ánh đã chuẩn bị hai xô chất bẩn với mục đích tạt vào một cửa hàng quần áo trên đường Lê Hồng Phong nhằm "dằn mặt" chủ cửa hàng.

Cơ quan công an cho biết, Võ Thị Hằng sử dụng ô tô chở hai xô chất bẩn đến khu vực gần cửa hàng. Sau đó, Lê Văn Đại và Phạm Văn Ánh nhận chất bẩn từ xe ô tô, sử dụng xe mô tô gắn biển số giả chở chất bẩn đến ném vào cửa hàng rồi bỏ trốn.

Đối tượng Lê Văn Đại và Phạm Văn Ánh tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An).

Theo cơ quan công an, trong quá trình lẩn trốn, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hành vi. Riêng Phạm Văn Ánh bỏ trốn ra ngoại tỉnh, buộc Cơ quan Cảnh sát điều tra phải ra quyết định truy nã trước khi đối tượng bị bắt giữ.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.